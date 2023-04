İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Aydın'a konuk oluyoruz. Ege Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri olan Aydın, zengin mutfak kültürüyle dikkat çekiyor. Tarih boyunca pek çok imparatorluğa ev sahipliği yapan Aydın, aynı zamanda turistik bir şehir olduğu için, mutfak kültüründe çeşitlilik ön plana çıkıyor. Denize yakınlığı sebebiyle; kentte balık, incir, zeytinyağı ve sebze üretimi de, kullanımı da oldukça gelişmiş. Ayrıca değişik sebzelerden yapılan sosları da çok ünlü. Bunların en meşhuru ise; patlıcan ve biberden yapılan tarator. Bununla birlikte zeytinyağlı yemekler ve mezeler konusunda çeşitli tarifler sunan Aydın mutfağı, göreceli olarak İzmir mutfağıyla da benzerlikler taşıyor. Ege'nin incisi olarak sayılan bu şehrin mutfağının temelini oluşturan ürünler ise balık, incir, zeytinyağı ve değişik sebzelerden özellikle patlıcan ve biberden yapılan Taratoru ünlüdür. Deniz kenarında bulunan bir şehir olmasından dolayı Aydın'da deniz kültürü gelişmiştir.









Genelde yenilen balıklar levrek, barbunya, kalkan ve istavrittir. Bu şehirde yoğun bir zeytinyağı kullanımı görülmektedir. Kızartmalar dahil olmak üzere bu yörede sebzeler zeytinyağıyla fırınlama usulü pişirilir. Bu bağlamda çok sağlıklı bir mutfak olan Aydın'da insanlar çok uzun ömürlüdür. Balık ve zeytinyağının yanında kentte et yemekleri de öne çıkar. Kuzu ve tavuk etleri de yörede tercih edilir. Ayrıca bu yemeklerin pişirilmesinde de zeytinyağı kullanılır. Bu şehirde özel günlerde düğünlerde imece usulü kazanlar dolusu yemekler yapılır. Düğün hazırlığına başlayan kişi komşularını çağırarak çorbalık kesilecek sıkma yuvarlanacak diye davet eder. Sıkma için kasaptan gelecek davetli sayısına göre kıyma alınır. Hep birlikte türküler eşliğinde hazırlanır.



ÇİNE KÖFTESİ



MALZEMELER

500 gram yağlı kıyma

1 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

3 dilim ekmek içi

YAPILIŞI: İlk olarak kıymayı geniş ve büyük bir kase içerisine alın. Kıymaya karbonatı ekleyip arada bir elinizi suyla ıslatıp iyice yoğurun. Yoğurmuş olduğunuz kıymayı bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün buzdolabından çıkardığınız kıymaya tuz ve rendelenmiş soğanı ekleyip yoğurun. Daha sonra ekmek içini de kıymaya ekleyerek buzdolabında 2 saat bekletin. Daha sonra köfte hamurundan parçalar alarak elinizle şekil verin ve bol yağın içinde kızartın.









PAŞA BÖREĞİ



MALZEMELER

500 gr. un

3 adet büyük yumurta

Yeterince su

Tuz

İÇ MALZEMESI İÇİN:

250 gr. kıyma

Yarım demet maydanoz

1 iri boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

500 gr. süzme yoğurt

3-4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

KIZARTMAK İÇİN:

1 su bardağı sıvıyağ

HAŞLAMAK İÇİN:

2–3 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI: Tüm hamur malzemelerini yumuşak bir hamur olana kadar yoğurup 15 dakika kadar üzerini kapatıp dinlendirin. Hamur dinlendikten sonra ceviz büyüklüğünde bezeler alarak tavanızın büyüklüğüne göre açın. Yufkaların her birini arkalı önlü tavada kızartın. Bol yumurtalı olduğu için puf puf olacaktır. Ardından başka bir tavada kıymayı kendi suyunu çekene kadar kavurun. İnce kıyılmış soğanı da ilave ederek kavurmaya devam edin. Daha sonra ince kıyılmış maydanozu ve diğer baharatları da ekleyerek tavayı ocaktan alın. Yufkaların sığacağı genişçe bir tavada suyu ve tuzu kaynatın. Kaynayan suya kızarmış olan yufkayı koyun ve suda bir dakika boyunca haşlayıp servis tabağına alın. Üzerine hazırlamış olduğunuz kıymalı harçtan yayın. Bu işlemi tüm yufkalar ve harç bitene kadar üst üste koyarak yapın. En üstüne hazırladığınız yoğurdu dökün ve üzerine kırmızı biberli tereyağlı sos yapıp dökün. Böreği dilimleyerek servis edin.



ÇİNGENE SALATASI



MALZEMELER

1 kase dolusu lor peyniri

1 adet salatalık

1 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

3-4 adet taze soğan

1 adet küçük boy kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz



ENGİNAR YEMEĞİ



MALZEMELER

6 adet enginar

250 gr. dana kuşbaşı veya kemikli et

1 çay bardağı zeytinyağı

1 bağ taze soğan

1 bağ dereotu

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Limon

YAPILIŞI: Enginarları iyice yıkayın. Bir tencereye su koyup enginarları haşlayın. Ayrı bir tencereye zeytinyağını koyun, salçayı ve etleri ekleyerek kavurun. Etler piştikten sonra ince doğranmış bir bağ yeşil soğan, bir bağ dereotu ve tuzu ekleyin. Karabiber ve limon ilave ettikten sonra haşladığınız enginarları etli karışıma ekleyin. Enginarın haşlama suyundan bir litre kadar ekleyip 10 dakika daha kaynatın.



TAHİNLİ PİDE



MALZEMELER

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

ÜZERI İÇİN:

2 su bardağı tahin

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı bal

YAPILIŞI: HAMUR İÇİN: Toz şeker ve mayayı derin bir kaba alın. Üzerine ılık su ekleyip, kabarana dek bekletin. Daha sonra ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve kabarana kadar bekleyin. Hamurdan parçalar koparın ve hafif unlanmış zeminde merdane ile ince olacak şekilde açın. Birer çorba kaşığı tahin ile toz şeker koyup, tekrar yoğurun. Beş dakika bekledikten sonra merdaneyle incecik açın ve üzerine tahin sürüp, toz şeker serpin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerine bal gezdirin ve ceviz serpin.