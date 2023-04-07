İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Iğdır'dayız. Iğdır birçok yönüyle farklı medeniyetlerin uğrak yeri olması sebebiyle bir yemek kültürü deltasıdır. Iğdır mutfağı geçmişten günümüze bu bölgede yaşayan tarihi uygarlıkların kültür perspektifi içinde, kendine özgü bir mutfak kültürü ve kendine has bir lezzet oluşturabilmiştir.



LEPELİ EKŞİLİ PİLAV



MALZEMELER

1 kg kuşbaşı et

4 su bardağı pirinç

7 yemek kaşığı lepe (kırık nohut)

2 adet lavaş ekmeği

2 demet sebzi

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı limon tuzu

2 tatlı kaşığı tuz







YAPILIŞI: Öncelikle 1 kg yağsız kuşbaşı dana eti haşlanır. 4 su bardağı pirinç ıslatılır. 1 soğan yemeklik doğranır, 2 yemek kaşığı margarinde kavrulmaya başlanır. Haşlanan etler soğanların üzerine alınarak kavrulur. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı zerdeçal ilave edilir. Etlerin biraz üzerinde kalacak kadar sıcak su katılır, 7 yemek kaşığı kırık nohut, uzun uzun doğranmış 2 demet sebzi, 1 tatlı kaşığı limon tuzu eklenir ve pişmeye bırakılır. Önceden ıslatılmış pirinçler, iyice yıkanır, ayrı bir tencerede bol sıcak suda haşlanmaya alınır, tuzu ilave edilir. Birkaç dakika kaynatılıp süzgeçten geçirilir. Bir tavada 7 yemek kaşığı margarin, eritilir. Büyük bir tencerenin dibine lavaş ekmekleri yerleştirilir. Hazırlanan süzme pilav, arasına yağ karışımından gezdirilerek tencereye alınır. Kapakla tencere arasına kağıt havlu serilir, kısık ateşte demlendirilir. Pilav servis edilmeden önce üzerine etli malzeme yerleştirilir, suyundan gezdirilir, kızarmış lavaş ekmeğiyle süslenir.



KATI AŞI



MALZEMELER

Yarım su bardağı pirinç (iyice haşlanmış)

1 çay bardağı lepe (kırılmış nohut)

200 gr. ıspanak

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

4-5 sap kereviz yapraklarıyla veya biraz pazı

300–400 gr. yoğurt

Su

Tuz







YAPILIŞI: Öncelikle pirinç haşlanır. Diğer yandan da ıspanak kereviz, maydanoz, dereotu vs. yıkanır ve ince ince doğranıp haşlanır. Yoğurt iyice çırpılıp diğer tüm malzeme ilave edilip karıştırılır. Su ile kıvamı bulunup servis edilir.



SÜT HÖLLESİ



MALZEMELER

1.5 lt. süt

5 yarım kaşık un

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle süt pişirilip soğutulur. Soğutulan süt tencereye konulur. Sonra un, tuz eklenerek ateş üzerine alınır. Yavaş yavaş karıştırılarak kaynatılır. Pişince ateşten alınır. Bu çorbaya yağ eklenmez.



KAYSAFA



MALZEMELER

500 gr. kuru kayısı

100 gr. tereyağı

YAPILIŞI: Kuru kayısı yumuşaması için akşamdan suya konulur. Sabah tavada aynı suda kaynatılarak üzerine tereyağı dökülür. Kısık ateşte kızarana kadar kaynatılarak servise hazır hale getirilir.