İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bahar aylarının vazgeçilmez sebzesi enginar ile yapılan dolmalara yer veriyorum. Son yıllarda yapılan araştırmalarda; enginar ve yabani atası kenger ya da deve dikeninin, Kuzey Afrika kökenli olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce Akdeniz havzasına inen ve burada yaygınlaşan enginara, antik Mısır duvar kesimlerinde de rastlanmıştır. Enginarın tarihi M.Ö. 371-287 yıllarına kadar dayanır. Bugünlük benden bu kadar. Bana her zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ENGİNAR DOLMASI



MALZEMELER

3 adet saplı yapraklı enginar

1.5 bardağı pirinç

Yarım demet taze nane

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

1 adet limon

Yarım su bardağı zeytinyağı







YAPILIŞI: Pirinci yıkadıktan sonra içine bir tane kuru soğanı doğruyoruz. Yeşillikleri temizleyip yıkıyoruz. İnce ince doğrayıp pirincin içine karıştırıyoruz. Yarım bardak zeytinyağı, karabiber, tuz ve yarım limonun suyunu da koyup karıştırıyoruz. Enginarları temizleme kısmı son derece önemli. Önce derin bir kaseye su koyup yarım limon sıkıyoruz. Enginarların saplarını kesip altta kalan sert yapraklarını temizliyoruz. Üstünü de düz kesip elimizle açarak biraz gevşetiyoruz ve tatlı kaşığı yardımıyla içinin tüylü kısımlarını temizliyoruz. Limon sürüp suya bırakıyoruz. Pirincin üçte birini enginarların ortasına dolduruyoruz. Sonra tek tek yaprakların aralarına pirinci dolduruyoruz. Geniş bir tencereye sıralayıp enginarların yarısına kadar sıcak su koyarak pişiriyoruz.



MİNİ YAPRAKLI ENGİNAR



MALZEMELER

2 adet yapraklı enginar

1 su bardağı pirinç

Yarım demet taze nane

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

1 adet limon

Yarım su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Enginar yapraklarını tek tek ayırıyoruz. Pirinçleri yıkayıp içine ince kıyılmış soğan, nane, maydanoz, taze soğan, tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Ardından enginar yapraklarının içine pirinçli harçtan koyup tek tek kapatıyoruz ve midye şekli veriyoruz. Bir pilav tenceresine dizip üzerine limon suyu ve zeytinyağını döküyoruz, azar azar su ilavesi ile pişiriyoruz.



ENGİNARLI YAPRAK SARMA



MALZEMELER

1/2 kg asma yaprağı

2 adet enginar çanağı

1 adet kuru soğan

250 gr kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı zeytinyağı

Yeterince karabiber ve tuz

YAPILIŞI: Enginarları ve soğanı doğrayın. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırarak sarma içi hazırlayın. Yarım saat dinlendirdikten sonra yapraklara sarın. Tencereye dizip 1,5 saat pişirin.