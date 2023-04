Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mübarek Ramazan Bayramı'nın son günü sizlere, evinize gelecek misafirlerinize uygun üç tarife yer veriyorum. Bir tanesi farklı ve leziz bir karnıyarık. Bir diğeri enfes bir iç pilav. Diğeri ise Ege bölgesi ve Anadolu'da bir çok yerin bayram tatlısı olan kalburabastı...







ETLİ MANTARLI KARNIYARIK

MALZEMELER

200 gr. kuşbaşı et

5-6 adet mantar

1 kase kaşar peyniri

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet biber

1 kaşık tereyağı

Karabiber

Tuz

Yeteri kadar patlıcan

YAPILIŞI: Etler suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ve soğanı ilave ederek kısık ateşte suyunu tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Pişmesine yakın tuzunu ilave ediyoruz.

Suyunu çektikten sonra tereyağı ve mantarı ilave ediyoruz. Ardından sivri biber, domates ve baharatlarını ekleyip domatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Etler pişerken bir yandan patlıcanların kabuklarını soymadan boylamasına ikiye kesiyoruz. Bir tencereye bolca sıvı yağ koyup orta ateşte önlü arkalı patlıcanlar yumuşayıncaya kadar kızartıyoruz.

Kızaran patlıcanların fazla yağını kağıt havluyla alıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patlıcanların ortalarını bir çatal yardımıyla eziyoruz. Hazırladığınız etli malzemeyi patlıcanların içlerine paylaştırıyoruz. Salça ve bir miktar sıcak suyu karıştırarak fırın tepsisine döküyoruz. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Pişmeye yakın rendelenmiş kaşar peynirleri serpiştirip tekrar fırına veriyoruz. Peynir eriyince servis ediyoruz.







İÇ PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı dolusu pilavlık baldo pirinç

2 su bardağı kadar et suyu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 tane orta irilikte kuru soğan

1 kahve kaşığı kadar toz tarçın

1 kahve kaşığı yeni bahar

1 çay kaşığı toz karabiber

5-6 adet tane karabiber

Yarım bağ ince kıyılmış dereotu

Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: İç pilav hazırlığımıza ilk olarak; iki su bardağı pirinci uygun bir kabın içine alarak, üzerine bir miktar tuz ve pirinçlerin üzerini bir parmak aşacak kadar ılık su ekleyerek, pirinçleri tuzlu ılık suyun içinde 25-30 dakika kadar bekleterek başlıyoruz. Ardından verilen sürenin sonunda tuzlu suyu döküp pirinçleri bol suda birkaç su yıkayarak, suyunun süzülmesi için bir süzgeç içine alarak bir kenarda iyice süzülmeye bırakıyoruz. Ardından bir çorba kaşığı kuş üzümü ve iki çorba kaşığı dolmalık fıstıkları da küçük bir kasenin içine alarak üzerlerini aşacak kadar ılık su ekleyip kuş üzümleri ve dolmalık fıstıkların kabarmalarını sağlıyoruz.

Daha sonra üç çorba kaşığı tereyağını ilave ederek, yağın erimesini sağlayıp üzerine bir adet kuru soğanın kabuklarını soyduktan sonra incecik doğrayarak, soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavrulmakta olan soğanların üzerine süzdürülmüş pirinçleri ilave ederek, pirinçler şeffaflaşıncaya kadar bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kavuruyoruz.

Kavrulmakta olan pirinçlerin üzerine kabarmalarını sağladığımız dolmalık fıstık ve kuş üzümlerinin ıslama suyunu süzdükten sonra ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ardından pirinçlerin üzerine iki su bardağı sıcak et suyu, toz tarçın, toz karabiber, yeni bahar ve yeteri kadar tuz ilave edip karıştırdıktan sonra pilav tenceremizin kapağını kapatarak pilavımızı kısık ateşte, pirinçler suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz.

Pilav pişerken yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince kıyıyoruz ve pilav henüz suyunu tamamen çekmeden önce pilavın içine ilave ederek pilavı alt üst yapıp bir-iki kez çevirip karıştırarak, tekrar tencerenin kapağını kapatarak pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Demlendirdikten sonra servis ediyoruz.







KALBURABASTI

MALZEMELER

2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 kase ceviz içi

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 damla limon suyu

YAPILIŞI: Zeytinyağı ve yoğurdu çırpıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelecek kadar un ekliyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Avuç içinde açıp ortasına bir çay kaşığı ceviz içi koyuyoruz. Rendenin iri tarafının üstünden geçirerek rulo şeklinde sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbeti hazırlıyoruz. Kalburabastılar fırından çıkınca soğumasını bekliyoruz. Şerbet ılık haldeyken, ılık tatlının üzerine dökerek şerbeti çekmesini bekliyoruz.