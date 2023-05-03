İdilika'nın Mutfağı'nda bugün leziz mi leziz bir çay saati sofrasına konuk oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde arkadaşım Nour Khasawneh'in evine gittim. Bana o kadar güzel lezzetler hazırladı ki, sizler için tarifini almadan edemedim doğrusu. Özellikle fırında yeşil fasulyeyi tek başıma bitirdim desem yeridir. Nour'un Noursmade ismimli bir sayfası var ve tüm bu güzel lezzetlerin tarifine oradan da ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



FIRINDA YEŞİL FASULYE



MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2-3 orta boy domates

Tuz

1 kase süzme yoğurt

500 gr taze fasulye

50 gr fındık







YAPILIŞI: Fasulyeleri ayıklayın ve uzunlamasına kesin. İyice yıkayın. Zeytinyağı, toz sarımsak, tuz, karabiber ve pulbiber ekleyip fasulyeleri karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip fasulyeleri üzerine ekleyin ve 180 derece ısıtılmış fırına verin. Yaklaşık 25 dakika fırında pişirin. Servis edeceğiniz tabağa süzme yoğurdunu ince bir şekilde tabağa yayın. Üzerine fırınlanmış fasulyeleri ilave edin. Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, biraz tuz ve 2-3 orta boy domates (kavanoz domatesleriniz var ise 5 yemek kaşığı) ekleyip hepsini pişirin ve mis kokan bir domates sos elde edin. Domates sosunu fasulyelerin üzerine ekleyin. Dövülmüş fındığınız var ise fasulyelerin üzerine serpiştirin.



ÇITIR KURABİYE



MALZEMELER

1 yumurtanın beyazı

3 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1/2 çay kaşığı tarçın ( isteğe bağlı)

YAPILIŞI: Hepsini beyaz köpük olana kadar karıştırın. Fındık, kaju, fıstık evde hangi çerez çeşidiniz varsa kırın ve karışıma ilave edip karıştırın.. Yağlı kağıda kaşık kaşık karışımı ekleyin. Fırına verin, 14 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri 10 dakika soğumaya bırakın ve sonra kurabiyeleri yağlı kağıtlardan çıkarıp tabağa koyun.



HUMUS



MALZEMELER

1.5 su bardağı haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı tahin

3-4 diş sarımsak

1 adet limon sıkın

Yarım çay kaşığı kimyon

1,5 çay kaşığı tuz

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Nohutları bir gün önceden ıslatıp şişmesini bekleyin. Daha sonra düdüklüde haşlayıp suyunu süzün. Nohutları blender'dan geçirmeden 2 küp buz ekleyin. Diğer malzemeler ile birlikte pürüzsüz bir hal alana kadar blender'dan geçirin. Servis tabağına dökün, haşlanmış nohut, maydanoz, zeytinyağı, pul biber ve sumak ile süsleyin.