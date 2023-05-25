İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gösterişli isimleri ve görüntüleri ile göz dolduran, yapılışları son derece pratik olan yemeklerden bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Bugünlük benden bu kadar, mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
SEBZELİ GÜVEÇ
MALZEMELER
500 gr. kuzu kuşbaşı
2 adet patlıcan
1 adet patates
1 adet kabak
1 büyük boy kuru soğan
1 adet havuç
1 çay bardağı kadar haşlanmış bezelye
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
300 gr. kaşar peyniri
BEŞAMEL SOS İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2. 5 su bardağı soğuk süt
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI: Öncelikle etleri kendi suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Zeytinyağı döküp küp küp doğradığımız soğanlarla soteliyoruz. Sebzeleri küp küp doğrayıp cam fırın kabına alıyoruz. 4 yemek kaşığı zeytinyağı döküp karıştırıyoruz. 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Bu sırada beşamel sosu hazırlıyoruz. Fırından hafif kızarmış çıkan sebzelere etleri ve bezelyeyi ekleyip üzerine beşamel sosu döküyoruz. En son rendelediğimiz kaşarları ilave edip erimelerini sağlıyoruz.
ŞEHRİYELİ SALATA
MALZEMELER
2 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı arpa şehriye
1 su bardağı haşlanmış mısır
5-6 adet kornişon turşu
2 adet kırmızı biber
2 adet domates
1 demet maydanoz
1 demet dereotu
Yarım bardak zeytinyağı
Yarım çay bardağı limon suyu
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı hardal
1 çay kaşığı toz şeker
YAPILIŞI: Öncelikle mercimekleri ve arpa şehriyeyi haşlıyoruz. Tüm malzemeyi minik minik doğruyoruz. Salata sosumuzun malzemelerini yani zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, hardal ve şekeri karıştırıyoruz ve salatayı sosluyoruz.
FISTIKLI TATLI
MALZEMELER
650 gr. çekilmiş Antep fıstığı
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 yemek kaşığı kakule
1 su bardağı portakal suyu
5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
9 yemek kaşığı irmik
Vanilya
9 yemek kaşığı toz şeker
YAPILIŞI: Kaplama için; fıstık, şeker, kakule ve portakal suyunu iyice yoğuruyoruz. Karışımın yarısını streç film arasında tatlıyı hazırlayacağımız kalıp büyüklüğünde merdane ile düzleştiriyoruz ve kalıba yerleştiriyoruz. Süt, irmik, vanilya ve şekeri tencerede muhallebi kıvamında pişiriyoruz. Fıstık katının üzerine yayıyoruz. Fıstıklı karışımın diğer yarısını da aynı şekilde düzleştirip muhallebinin üzerine yerleştiriyoruz. Bir gece buzdolabında dinlendirip kare şeklinde dilimliyoruz.