Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 'Akşam ne yemek pişirsem?' telaşı yaşayanlara nefis önerilerim var. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileği ile.



BAHARATLI KEMİKSİZ TAVUK KALÇA



MALZEMELER

4 dilim kemiksiz tavuk kalça

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı köri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı ince doğranmış biberiye

1 çay kaşığı pulbiber, tuz, karabiber







YAPILIŞI: Teflon tavayı ya da döküm ızgarayı kızdırıyoruz. Çok sıcakken tavuk dilimlerini atıp arkalı önlü mühürleyerek pişiriyoruz. Tereyağını bir tavada eritiyoruz ve baharatları ekleyip altını kapatıyoruz. Pişen tavukları bu sosa bulayarak servis ediyoruz.



KAYISILI TATLI



MALZEMELER

3 su bardağı süt

8 dilim taze kayısı

1.5 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

YAPILIŞI: Kayısıları rondoda püre haline getirin. Derin bir tencerenin içine nişasta, un ve şekeri ekleyip karıştırın. Sütü bu karışımın içine azar azar ekleyin. Tencereyi ocağın üstüne alıp kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Püre haline getirdiğiniz kayısıları ilave edin. Karıştırmaya devam edin. Kıvam aldığı an altını kapatın, içine vanilya ve Hindistan cevizi rendesini ilave ederek karıştırın. Kaselere bölüştürün. Dolapta bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.



ABUGANNUŞ



MALZEMELER

3 adet közlenmiş patlıcan

2 adet közlenmiş domates

2 adet közlenmiş biber

4 diş sarımsak

1 kahve fincanı zeytinyağı

Az miktarda nar ekşisi

YAPILIŞI: Domateslerin kabuklarını soyuyoruz, küçük küçük doğruyoruz. Patlıcanların da kabuklarını soyuyoruz, küçük şekilde doğruyoruz. Biberlere de aynı işlemi uyguluyoruz. Büyük bir tabağa malzemeleri koyarak tuz, nar ekşisi, zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz. Not: İçine yoğurt eklenince babagannuş, yoğurtsuz hali abugannuş diye birçok rivayet varsa da siz ister yoğurtla servis edin, ister yoğurtsuz; bu meze nefistir.