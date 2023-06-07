Detoks sürecinde hücresel yenilenmeyi desteklemek için meyve ve sebzelerin çiğ hallerine mutlaka yer verilmelidir. Ancak bu besinler katı bir şekilde tüketilmemeli, bunun yerine sıvı hale getirilmelidir. Blender, katı meyve sıkacağı veya mutfak robotu kullanarak evde kendi smoothie'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu içecekler, renkleriyle olduğu kadar tadıyla da cezbediyor. Meyve ve sebzelerle yapılan, destekleyicilerle zenginleştirilen, yağlı tohum, yulaf ezmesi, keten tohumu yağı gibi birçok besin grubu üyesi ile öğününüzü güzelleştiren smoothie'ler, yaz günleri için ideal olan buz gibi içeceklerdir.
KİRAZLI SMOOTHIE
MALZEMELER
12 adet kiraz
1 bardak yarım yağlı süt
1 dilim zencefil
1 çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
YAPILIŞI: Malzemelerin hepsini karıştırıp blender'dan geçirin ve hazır!
KARPUZLU SMOOTHIE
MALZEMELER
600 gram karpuz
250 ml süt
125 gram yoğurt
1 -2 yemek kaşığı pudra şekeri
2 top vanilyalı dondurma
YAPILIŞI: Bütün malzemeleri bir kaba koyup blender veya rondo yardımıyla ezelim. En son içine dondurmayı ekleyip tekrar ezelim.
PANCAR SMOOTHIE
MALZEMELER
Yarım su bardağı kadar soyulmuş ve doğranmış taze kırmızı pancar
1 çay kaşığı kadar soyulmuş, ezilmiş taze zencefil
Yarım su bardağı portakal suyu
Yarım su bardağı su
1 adet dondurulmuş muz (halkalar halinde dilimlenmiş)
1 su bardağı dondurulmuş çilek
YAPILIŞI: Öncelikle pancar, zencefil, portakal suyu ve suyu bir karıştırıcıda bir araya getirin. Görünür bir pancar veya zencefil parçası kalmayacak şekilde pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Dondurulmuş çilekleri ve muzu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Smoothie hazır.