Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok pratik ve lezzetli üç tarif ile karşınızdayım. Bütün sofrayı hazırlamam yarım saatimi aldı; buna misafirlerim de şaşırdı. Artık arkadaşlarım ben yemek hazırlarken dakika tutuyor ve aralarında iddiaya giriyorlar. Koştur koştur 30-35 dakika içerisinde bu yemekleri hazırlıyorum. Ee çalışan hanımlarımız da eve gelir gelmez, alelacele harikalar yaratmıyor mu? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



CİPSLİ TAVUK



MALZEMELER

1 kg. parmak şeklinde doğranmış tavuk göğsü

1 paket krema (200 ml.)

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz







PANE İÇİN:

Büyük boy baharatlı mısır cipsi

YAPILIŞI: Bir kaba krema, köri, karabiber ve kırmızı toz biberi koyup karıştırıyoruz. Üzerine tavuk etlerini ilave edip hepsini harmanlıyoruz. Üzerini streç ile kapatıp buzdolabında dört-beş saat dinlendiriyoruz. Cipsi poşetindeyken elimizle ufalayıp bir kaba döküyoruz. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Tavuk etlerini tek tek cipse bulayıp fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



ÇİKOLATALI TOPLAR



MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

125 gr. tereyağı

90 gr. sütlü çikolata

1/2 su bardağı kavrulmuş file badem

4 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı süt

3 tatlı kaşığı kakao

SÜSLEMEK İÇİN

1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Tereyağını bir sos tenceresine alıp üzerinde oluşan köpükleri kenara ayırarak kısık ateşte ısıtıyoruz. Ardından ocağın altını kapatıp çikolatayı ufak parçalar halinde içine ekliyoruz. Toz şekeri de bu aşamada ilave ediyoruz. Çikolata ve toz şeker taneleri tamamen eriyene kadar iyice karıştırıyoruz ve hazırladığımız bu karışımı, bir süre soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada ayrı bir kabın içine bisküvileri kırıyoruz. İçine süt, kakao ve kavrulmuş file badem ekleyerek karıştırıyoruz. Hazırladığımız çikolatalı, tereyağlı karışımı da bisküvili karışımın içine azar azar ilave ediyoruz. Son olarak, hazırladığımız harcı, minik toplar haline getiriyoruz. Rendelenmiş Hindistan cevizine batırdıktan sonra servis ediyoruz.



FIRINDA PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

6 adet orta boy haşlanmış patates

1 çay bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

50 gr. margarin veya tereyağı

Tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış patatesleri çatal yardımı ile topak olmayacak şekilde iyice eziyoruz. Fırına süreceğimiz tepsiye, ezdiğimiz patatesleri döküyoruz, içine süt, bir su bardağı kaşar peynir, tuz ve margarini koyup tekrar homojen hale gelene kadar eziyoruz ve patatesleri tepsiye döşüyoruz. Üzerine tereyağı veya margarin ekliyoruz. 250 derece fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.