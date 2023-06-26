Tam da mevsimi gelmişken taze kayısı ile sizler için nefis tatlılar hazırladım... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



KAYISILI ÇITIR



MALZEMELER

ALT KISIM İÇİN:

1 çorba kaşığı toz şeker

10 adet kayısı

ÜZERİ İÇİN:

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı tereyağ

1 su bardağı un







YAPILIŞI: Öncelikle kayısıların çekirdeklerini çıkartın ve iri bir şekilde doğrayın. Doğradığınız kayısıları fırın tepsisine yayın ve üzerine toz şeker serpiştirin. Üzeri için soğuk tereyağı, un ve toz şekeri bir kabın içerisine alın. Parmak uçlarınızla malzemeleri karıştırarak birbirine yedirin. Malzemeleri iki elinizin arasına alarak ufalanacak şekilde karıştırın. Kum tanesi gibi olan hamuru kayısıların üzerine ufalayarak ekleyin. Fırın tepsisini 180 dereceli fırına atarak yaklaşık 40 dakika pişirin.



KAYISILI KEK



MALZEMELER

400 gr. kayısı

50 gr. tereyağı

40 gr. esmer şeker

1 yumurta

50 gr. un

65 gr. kepekli un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tarçın

60 ml. süt

Yarım tatlı kaşığı vanilya

ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Kayısıların çekirdeğini çıkarıp elma dilimi şeklinde dilimleyin. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ve şekeri hamur çırpma kabına alıp mikserle çırpın. Yumurta, unlar, kabartma tozu, tarçın, süt ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Kare fırın kabını yağlayıp içine kayısı dilimlerini aktarın. Üzerine pudra şekeri serpin. Kek harcını kayısı dilimlerinin üzerine ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin.



KAYISILI KREMA



MALZEMELER

ÜSTÜ İÇİN:

1 kilo taze kayısı

1 su bardağı su

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

MUHALLEBİ İÇİN:

1 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 vanilya

1 kutu krema 200 ml

YAPILIŞI: İlk önce muhallebiyi yapalım ki soğusun. Muhallebi için süt, un, nişasta ve şekeri alıp tencerede karıştırın. Ocağa alın, kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Sonra ocaktan alın. İçine vanilya ve kremayı ekleyip 5 dakika mikserle çırpın. Sonra ıslatılmış borcama muhallebiyi dökün. Dolapta üzeri sertleşene kadar bekletin. Siz dilerseniz borcam yerine bardaklarda da yapabilirsiniz. Sonra kayısıların çekirdeklerini çıkarıp ikiye kesin. Suyu ekleyip yumuşayana kadar ocakta pişirin. Ocaktan alın, blenderle iyice ezin. Delikli süzgeçten geçirin. Kayısı püresini 3 su bardağı kadar bir tencereye alın. Üzerine nişastayı, şekeri alıp karıştırarak pişirin. Pişen kayısı sosunu soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dolaptan muhallebiyi alın. Üzerine yayın. Dolapta 4 saat dinlendirin.