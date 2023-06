Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis rengi ve lezzeti ile çok sevilen bir meyve olan mürdüm eriğini ana yemeklerin içinde değerlendiriyoruz. Olmaz demeyin, deneyin, tadına doyamayacaksınız.



MÜRDÜM ERİĞİ ÇORBASI



MALZEMELER

750 gr kuzu eti

10 kuru mürdüm eriği

5 su bardağı sıcak su

1 soğan

1 patates

1 havuç

1 rezene kökü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz







KARABİBER TERBİYESİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI: Küçük doğranmış eti tencereye alıp üzerine sıcak su ekleyin. Kabuğu soyulmuş bütün soğanı ilave edip haşlayın. Haşlama sırasında üzerinde oluşan köpüğü ara ara kevgirle alın. Et haşlanınca mürdüm eriği, küp küp doğranmış patates, havuç ve ince kıyılmış rezeneyi ekleyin. Karıştırıp tuz ve karabiberle tatlandırın. Zeytinyağı ilave edip ocaktan alın. Terbiye için yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın. Çorbadan bir-iki yemek kaşığı alıp, terbiyeye ekleyip karıştırın. Bu karışımı azar azar ve karıştırarak çorbaya ekleyin. Bir taşım pişirip sıcak servis yapın.



MÜRDÜM ERİKLİ KUZU İNCİK



MALZEMELER

2 kuzu incik

15 mürdüm eriği

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

2 portakal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Yoğurt, hardal, bal ve zeytinyağını iyice çırpın. İncikleri bu sosta bir gece dinlendirin. Ertesi gün üzerine 2 portakalın suyunu ekleyip önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1 saat pişirin. Sosu süzüp incikleri servis tabağına alın. Sosa küp küp doğradığınız mürdüm eriklerini ekleyip kaynatın. İnciklerin üzerine veya yanına gezdirip servis yapın.



MÜRDÜM ERİKLİ PİLAV



MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

150 gr kuşbaşı et (İsteğe göre hiç koymayabilirsiniz.)

1 adet orta boy havuç (Rendelenmiş)

1 adet soğan

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

2 avuç badem

2 avuç mürdüm eriği

1 su bardağı et suyu

3/4 su bardağı su

YAPILIŞI: Etleri birkaç damla sirke ile terbiye edin. Çelik tavada soğanı su ile kavurun. Terbiye ettiğiniz etleri de ekleyin. Etlerin çelik tavaya yapışmasından korkmayın, etler piştikçe tavayı bırakır. Siz kaldırmaya çalışırsanız tavaya yapışır, bu yüzden sabırlı olun. Daha sonra tereyağı ile sıvı yağı karıştırın ve pilav tenceresinde eritin. Bademleri ve havucu ekleyip kavurun. Pirinci atın ve kavurun. Tüm baharatları ekleyin. Suyunu ilave edin, bir taşım kaynayınca altını kısın ve kapağını kapatın. 20 dakika sonra pilavınız hazır. Altını kapatın, tencerenin içindeki nemi almak için temiz bir bez ile demlenmeye bırakın.