Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şeftalili tariflere yer verdim. Anavatanının Çin olduğu düşünülen şeftalinin dünyaya buradan yayıldığını öğrendim.

Bol sulu ve tatlı bir yaz meyvesi olan şeftali, gülgiller familyasına ait. Eski çağlarda, Çin'de uzun yaşamın ve ölümsüzlüğün sembolü olarak adlandırılmış. Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde ve Bursa'da yetiştiriliyor. Türkiye, şeftali üretimi yapan ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







ŞEFTALİLİ MADEN SULU KEK

MALZEMELER

1.5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu

1 paket toz krem şanti

3 adet şeftali

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3.5 su bardağı un

2 yemek kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpıyoruz, üzerine maden suyu ve yağı ekliyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edip karıştırıyoruz. Şeftalinin ikisini unlu bir kabın içine minik minik doğruyoruz. Kalan şeftaliyi ince ince boylamasına dilimliyoruz. Düz ve geniş bir kek kalıbını yağlıyoruz. Keki döktükten sonra üzerine şeftalileri diziyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişiriyoruz.







ŞEFTALİLİ NANELİ BUZLU ÇAY

MALZEMELER

3 adet şeftali

1 su bardağı toz şeker

5-6 adet poşet çay

2 adet limon

10 su bardağı su

Yarım demet nane

SERVİS İÇİN:

Buz

Nane yaprağı

Dilimlenmiş limon

YAPILIŞI: Sekiz su bardağı suyu kaynatıp içine çayları atıyoruz, 30 dakika sonra çay poşetlerini çıkarıyoruz. Şeftalilerin kabuklarını soyup elma dilimi doğruyoruz, kalan su ve toz şekerle birlikte yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Bir adet limonun suyunu sıkıp diğer limon ile birlikte kabuklarıyla dilimliyoruz. Çayı sürahiye alıp üzerine şeftalileri, limon suyunu, limon dilimlerini ve nane yapraklarını koyuyoruz. Buzdolabında bir gece bekletip buz, limon ve taze nane yaprakları ile servis ediyoruz.







ŞEFTALİLİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

KREMA İÇİN:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

ŞEFTALİ SOSU İÇİN:

2-3 adet şeftali

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket petibör bisküvi

YAPILIŞI: Unu tereyağında kavuruyoruz, üzerine sütü ve şekeri ekliyoruz. Kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz. Sosu için; şeftalilerin kabuklarını soyup çekirdeğinden ayırdıktan sonra rondoda çekiyoruz. İçine şeker ve nişastayı ekliyoruz. Şeftaliler iyice ezildikten sonra bir çay bardağı su ekleyerek kaynatıyoruz. Servis kaselerine önce muhallebiyi koyup biraz soğutuyoruz. Ardından bisküvi kırıntılarını ve sosu döküyoruz.