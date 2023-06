Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda, mübarek Kurban Bayramı'nın 3. günü evinize gelecek misafirlerinize uygun tariflere yer veriyorum.

Hepinizin şahane bir bayram geçirdiğini umut ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte daha nice bayramlar yaşamanızı Allah'tan diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...







KAKAOLU ŞERBETLİ TATLI

MALZEMELER

1 çay bardağı irmik

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

100 gr. tereyağı veya margarin

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı su

4 su bardağı şeker

2 dilim limon

1 adet kabuk tarçın

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğurup yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parça alıp yuvarlıyoruz. Fırından çıktıktan sonra ılık şerbetimizi döküyoruz.







SEMİZOTLU PATATES SALATASI

MALZEMELER

8 adet patates

4 adet domates

2 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

Yarım demet maydanoz

Yarım demet semizotu

2 adet salatalık

Zeytinyağı

Tuz

Limon suyu

Nar ekşisi

Toz kırmızıbiber

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Patatesleri küp küp, diğer malzemeleri dilediğimiz gibi doğruyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıp arzuya göre sosunu ekleyip servis ediyoruz.







MANTARLI BÖREK

MALZEMELER

3 adet yufka

SOS İÇİN:

1.5 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için)

125 gr. oda sıcaklığında erimiş margarin (yarım paket)

İÇİ İÇİN:

Yarım kg. mantar

1 adet soğan

3 adet sivri biber

1 adet domates

Kekik

Karabiber

Kimyon

Kırmızı biber

Tuz

Limon (mantarın kararmaması için)

YAPILIŞI: Mantarları yıkayıp ince ince doğruyoruz. İçi için; doğradığımız soğanı, biberi ve domatesi sıvı yağda kavuruyoruz. Üzerine mantarları ve limon suyunu ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Sonra baharatları ve tuzu ilave edip karıştırıyor ve ocaktan alıyoruz. Sosu için; bir kaba yoğurdu, yumurtaları, erimiş yağı koyup karıştırıyoruz. Bir adet yufkayı düz bir zemine seriyoruz. Üzerine sosun yarısını döküp her tarafına yayıyoruz. İkinci yufkayı üzerine serip kalan sosu her yerine yayıyoruz. Üçüncü yufkayı serip 16 parçaya bölüyoruz. Her parçanın üzerine mantarlı harçtan paylaştırıyoruz. Sigara böreği sarar gibi fazla sıkmadan sarıp üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. 180 derece fırında pişiriyoruz.