Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününe geldik bile. Bugün de sevdiklerimiz ile keyifli bir sofra etrafında toplanacağız. Birbirinden lezzetli bayram tariflerini sizler için hazırladık.







KURBAN KAVURMASI

MALZEMELER

1 kilo dana eti (but etinden)

1 adet orta boy soğan

Yarım limon

Su (4-5 su bardağı kadar)

YAPILIŞI: Kuşbaşı doğradığınız etleri tencereye alın. Üzerine 1 küçük boy soğan ve kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkardığınız limonu ilave edin. Etlerin üzerini 2 parmak geçinceye kadar su ekleyin. Tencereyi ocağa alın ve su kaynayıncaya kadar harlı ateşte, su kaynadıktan sonra etler suyunu çekmeye başlayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Suyunu çeken etler fazla yağ bırakmadıysa 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve tuz ilave edin ve ardından harlı ateşte etleri kavurmaya başlayın. Üzeri kahverengi bir görünüm alıncaya ve tamemen suyunu çekinceye kadar kavurup ocağı kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra sıcak servis yapın.







PATATESLİ BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

1 su bardağı bulgur

4 adet sivri biber

1 adet kuru soğan

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy patates

2 adet orta boy domates

2 su bardağı kaynamış koyun sütü veya su

Tuz

YAPILIŞI: İnce doğranmış soğan yağda kavrulur. Soğan hafif pembeleşince içine doğranmış biber ve bulgur katılarak üç veya dört dakika daha kavrulur. Süt, nohut büyüklüğünde doğranmış patates, kabuğu soyularak ince doğranmış domates ve tuz ilave edilerek pişirilir. Dinlendirildikten sonra servis yapılır.







İRMİKLİ TATLI

MALZEMELER

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 su bardağı irmik

1.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

BULAMAK İÇİN:

İrmik

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: İlk olarak bir karıştırma kabına yarım su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı irmik ve 1.5 su bardağı un ekleyin. Malzemeleri kapta iyice karıştırıp yoğurun. Ele yapışan kıvamda hamur elde ettikten sonra hamurdan yuvarlak parçalar yapın. Ayrı bir kaseye irmik dökün ve hazırladığınız topları irmik dolu kaseye atın. Hamurun her yerinin irmik olmasına özen gösterin. Fırın kağıdı serili bir pişirme kabına, tatlılarınızı dilediğiniz gibi dizin. Önceden ısıttığınız 170 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.