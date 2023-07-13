Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kalabalık yaz sofralarının baş tacı olabilecek bol kalorili 3 lezzete yer veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



YUMURTALI EKMEK



MALZEMELER

1 adet bayat ekmek

3 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 çay kaşığı tuz







KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle ekmeğimizi ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde çok parçalamadan dilimleyelim. Ardından geniş bir tabağa yumurtaları, sütü ve tuzu da alarak çırpalım. Yumurtalarımızı güzelce çırptıktan sonra dilimlediğimiz ekmekleri hazırladığımız sosa batıralım. Ön ve arka yüzünü çok bekletmeden hızlıca yumurtaya bulayalım. Tavaya sıvı yağı alalım ve kızdıralım. Yağ kızdıktan sonra sosa buladığımız ekmeklerimizi tavaya yerleştirelim ve orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirelim. Alt yüzü pişen ekmeklerimizi çatal yardımı ile ters çevirelim ve bu yüzünün de pişmesini sağlayalım. İki yüzü de güzelce pişen ekmeklerimizi havlu kağıt serdiğimiz tabağa alalım. Tüm ekmekler bitinceye kadar pişirmeye devam edelim. Pişen yumurtalı ekmeklerimiz servise hazır.



KEÇİ BACAĞI



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı hafif sulu yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı silme karbonat

1 çay kaşığı tepeleme tuz

3 klasik su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağı



YAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeleri derin bir kapta iyice karıştırın.

Unu azar azar ekleyip ele hafif yapışan bir hamur elde edin.

Hamur kenarda dinlenirken siz sıvı yağı ocağa alınız.

Hamuru 4 parçaya ayırınız.

Her bir parçayı hafif unlanmış zeminde uzun olacak şekilde şekillendirin.

Daha sonra parmaklarınızla yassı şekil verip 3-4 cm kalınlığında kesin.

Kesilen parçalara bıçak ucu ile küçük çizikler atıp ısınan yağda önlü arkalı pişirin.



MAYALI BALON PIŞI MALZEMELER



2 çay bardağı sıcak su

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Bir kaba sıvı malzemeleri alalım. Mayayı ve unu ekleyelim. Ele yapışan cıvık bir hamur elde edelim. Bir kaşığın yardımıyla unun üzerine koyup bezeler yapıp elle açarak ortasını kaşık yardımıyla delelim. Sıcak su ile yoğurduğumuz için mayalanma işlemine gerek kalmadan kızartabiliriz.