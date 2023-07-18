Tazeyken bayıla bayıla tüketip biraz renk değiştirmeye başlayınca buzdolabının bir köşesinde unuttuğunuz ya da böyle görüp satın almadığımız meyveler, yapılarındaki enzimler nedeniyle çok çabuk kararırlar.

Meyveleri suda bekletmek işinizi görebilecek bir yöntem. Soyduğunuz meyveleri biraz suda bekletin. Meyvelerin oksijenle temasının kesileceğinden kararma olmayacaktır. Sadece su olduğundan dolayı da meyvelerinizde farklı bir tat oluşmayacaktır.



EN İYİ YÖNTEM BALLI SU

Meyveleri limonla ovmak kullanılan klasik ama işe yarayan yöntemlerden bir diğeri. Soyduğunuz meyveleri suda bekletecek vaktiniz yoksa hemen ovarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise limonlu sudur. Limon, suyundaki asit sayesinde meyvelerinizin kararmasını önleyecektir.



JÖLELEYİN

Eğer reçel ya da marmelat yapacaksanız ve kararmamış, kendi renklerini korumuş meyveler istiyorsanız meyvelerinizi bir süre suda beklettikten sonra kaynatın. Böylece kararmayı önlemiş olacaksınız.

Eğer meyvelerle pasta ya da tatlı süslemek istiyorsanız kararmalarını önlemek için önerilen başka bir yöntem daha var. Meyvelerinizin üzerine dökmek için bir sos ya da şerbet hazırlayın. Pasta şeflerinin en sık kullandığı başka bir alternatif de meyveleri jöle ile kaplayıp ardından süsleme işlemine geçmek. Böylece meyveleriniz hem kararmayacak hem de sosun etkisiyle parlak bir görüntü kazanacak. Ayrıca meyvelerinizi önceden hazırlamayın. Kullanmadan önce hazırlamanız meyvelerin oksijene maruz kalmamasını sağlayacak, jöle de onların kararmasını önleyecektir.







KARARMIŞ AVOKADO İLE DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE



MALZEMELER

3 adet küçük boy yumuşamış avokado

1 yumurta

50 gr margarin

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kabartma tozu

1 çay bardağı damla çikolata

Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN:

Damla çikolata

YAPILIŞI: Öncelikle avokadolar ezilir. Çatalla içine pudra şekeri, yumurta, sıvı yağ, yumuşamış margarin eklenir. Damla çikolata katılır. Un ve kabartma tozu ile ele yapışmayacak kıvamda hamur yapılır. Hamurdan yumaklar koparılır. Top top yapılır. Tepsiye dizilir. Üzerine damla çikolatası tekrardan sıralanır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.



KARARMIŞ MEYVELERDEN KEK



MALZEMELER

1 su bardağı tam buğday unu

1/2 su bardağı kakao tozu

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

3 adet olgunlaşmış meyve

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

1/4 su bardağı zeytinyağı

3/4 su bardağı kahverengi toz şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI: Tam buğday unu, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırın. Başka bir kabın içinde meyveleri çatal yardımıyla iyice ezin. Ezilmiş olan meyvelere eritilmiş tereyağı ve zeytinyağı koyup karıştırın. Ardından esmer şeker, vanilya ve yumurtayı ilave edip çırpma teliyle iyice karıştırın. Un karışımını da üzerine ekleyip spatula ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. En son 3/4 su bardağı kadar damla çikolatayı da ilave edip karıştırın. Baton kek kalıbını yağlayıp kek harcını dökün ve üzerine kalan damla çikolataları serpiştirin. 180 derece ısınmış fırında 45-50 dakika kadar pişirin.