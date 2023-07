Birçok kişi gibi ben de düdüklü tencere kullanırken patlamasından korkarım. Ancak KARACA QUICK AND SAFE Tencere Seti’nin öyle güvenli ve konforlu bir sistemi var ki, bendeniz İdilika’nın da gözdesi oldu

Rahmetli babaannem Zeynep Hanım'la 8-9 yaşında mutfağa girmeye başlamıştım. Giritlilerin meşhur Şevket- i bostan yemeği vardır. Bir gün babaannem ile tam soğumadan açtığımız düdüklü tenceremizin kapağı fırlamış, birlikte eş zamanlı olarak kuzu etlerinin tavana yapıştığını görmüştük. O günden sonra da bir daha düdüklü tencerede yemek pişirmeye cesaret edememiştim. Ta ki Karaca Quick and Safe Tencere Seti'yle tanışana kadar…







Karaca Quick and Safe'in güvenilirliği benim bu tencereyi gözü kapalı sahiplenmemdeki en önemli unsur oldu. 6 ve 4 litre olarak iki ayrı tencereye sahip olan Karaca Quick&Safe Düdüklü Tencere Seti, uyumlu çift kapağa sahip olmasıyla istediğinizde normal tencere formuna da dönüşüyor. Tencerenin düdüklü kapağının kilitlenmesi çok pratik. Ben tek elle kolaylıkla kilitleyebiliyorum ve tam kapandığında bir klik sesi duyuluyor. Hal böyle olunca da 'düdüklü tencere kapandı mı, kapanmadı mı acaba?' sorunsalı ortadan tamamen kalkmış oluyor. Kolay kapanabilmesi ve kapandığından emin olma durumu bu tencereyi ekstra güvenli yapıyor bence.







RENKLİ HALKALAR YOL GÖSTERİYOR

Yemek pişerken düdüklü tencerede renkli halkalar görüyoruz. Açık, koyu yeşil ve kırmızı halkaların her birinin ayrı bir anlamı var. Açık yeşil halka, basıncın yükseldiğini gösteriyor. Koyu yeşil halka yemeğin pişme seviyesine ulaştığını gösteriyor. Yani koyu yeşil halka çıkınca kaç dakika pişirecekseniz geri sayıma başlıyorsunuz. Kırmızı halka ise kırmızı ışık gibi adeta bize dur uyarısında bulunuyor. Dikkat göstergesi anlamına gelen kırmızı halkayı gördüğümüzde altını kısmamız gerektiğini anlıyoruz. Yani düdüğün peşinde koşmamak beni çok memnun etti açıkçası. Öte yandan teknoloji çağında biz kadınlar, özellikle de anneler için hız çok değerli. Ürünün yarattığı en büyük faydalardan biri de bize zaman kazandırması. Temizliği de çok kolay, kapağıyla bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.





DOLAPTA AZ YER KAPLIYOR

Ergonomik bir tasarımı olması Karaca Quick&Safe'in en hayran olduğum özelliklerinden biri. Tutuş kolaylığı önemli bir avantaj, uzun bir sapının olmaması da dolapta yer kaplamasının önüne geçiyor. Tam güvenli 6'lı kilit sistemiyle tencere içindeki basıncı koruyan Karaca Quick&Safe Düdüklü Tencere Seti'nin iki farklı programı var. Çorba ve sebzeleri 1. programda, et ve bakliyatları 2. programda tam kıvamında pişiriyor.





YEMEKLER UZUN SÜRE SICAK KALIYOR

Kalınlığı yüzde 50 artırılmış, 1.5 mm kalın çelik gövde sayesinde yemekler daha uzun süre sıcak kalıyor. Böylece yemek piştikten sonra tekrar ısıtmaya gerek kalmıyor. Tüm yemeklerin vitaminini, aromasını, mineral dengesini koruyup, yemeklerin lezzetini artırıyor olması da bu tencere setini vazgeçilmez kılıyor. Üstelik indüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanılabiliyor.



NOHUT DÜDÜKLÜDE 7 DAKIKADA PİŞER Mİ?

'Düdüklüde nohut kaç dakikada haşlanır?'; evde nohut pişirmek isteyenlerin ilk aklına gelen sorudur. İyi pişmiş bir nohut için pişirme süresine dikkat edilmelidir. Karaca Quick&Safe'de koyu yeşil halkayı gördükten sonra nohut 7 dakikada pişiyor.





HİNDİ PİRZOLALI ARPA ŞEHRİYE



Yapılışı: Öncelikle hindi pirzolalarımızı arkalı önlü kızartıyoruz. Soğanları ve sarımsakları yarıya bölüp onları da ekliyoruz. 1 çay bardağı su ilavesi ile düdüklü tenceremizi kapatıp pişmesini sağlıyoruz. Kapağı açıyoruz arpa şehriyeleri ilave edip kavuruyoruz. Üzerine baharatları, tereyağını ve suyunu ekleyip bu defa normal kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz.





MALZEMELER



1 kg hindi pirzola

3 adet soğan

5 diş sarımsak

500 gr arpa şehriye

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber



ET VE SEBZE YEMEKLERİNİ KISA SÜREDE HAZIRLAMAMDA EN BÜYÜK YARDIMCIM!



Zaman kazandırmasıyla ve yumuşacık yemekler pişirmesiyle hayatıma giren Karaca Quick and Safe düdüklü tencere, mutfakta telaşlı günlerimin daha pratik geçmesini sağladı. Buharı pişirme esnasında içeride tutan sisteme sahip Karaca Quick and Safe, et ve sebze yemeklerini kısa sürede hazırlamamda en büyük yardımcım. Peki biz hangi yemeği kaç dakikada pişireceğiz? Karaca Quick and Safe yemeğin piştiğini gösteren koyu yeşil halka özelliğiyle soruya cevap vermiş oluyor.



ET DÜDÜKLÜDE KAÇ DAKIKADA PİŞER?

Protein deposu et, eklendiği yemeklere lezzet vermektedir. Düdüklü tencerede pişirme süreleri ise özellikle etli tarifleri hızlıca yapmak ve sofraya getirmek için büyük avantaj sunar. Eti düdüklüde pişirmek için beklemeniz gereken süre, cinsine göre değişecektir. Bir kıyma ile büyük parça etin süresi aynı olmayacağı için sizlere bir liste hazırladık. Bu listede etin düdüklüde pişme süresini görebilirsiniz.



BÜYÜK DANA PARÇA ET:

30 dakika



UFAK KUŞBAŞI ET:

15 dakika



DANA BİFTEK ETİ:

10 dakika



DANA DİL ETİ:

45 dakika



KEMİKLİ PARÇA ET:

45 dakika



KIYMA:

10 dakika