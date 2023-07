İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Balıkesir'de lezzet dolu bir sofraya konuk oluyoruz. Balıkesir ili, çeşitli etnik grupları coğrafyasında barındırması nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Her etnik grubun kendine has bir mutfak kültürü olduğu gibi zamanla etkileşimleri de olmuştur. İlin coğrafyasında tarıma elverişli toprakların büyük kısmında tahıl ekimi yapılmaktadır. Geri kalan kısımlarda ise baklagiller ve sanayi bitkileri yetiştirilir. Körfez Bölgesi'nde zeytin üretiminin gelişmiş olması yemeklerde zeytinyağı kullanımının yaygın olmasına yol açmıştır.



BİGADİÇ GÜVECİ



MALZEMELER

Yarım kilo oğlak eti

50 gram kuzu eti

100 gram kuzu yağı

3 adet domates

3 adet biber

Sevdiğiniz baharatlar







YAPILIŞI: İlk olarak oğlak etini kuşbaşı şeklinde doğrayın. Domates ve biberleri de orta büyüklükte doğrayın. Güveç kabının tabanına doğradığınız domates ve biberleri yerleştirin. Kuşbaşı oğlak etini, domates ve biberlerin üzerine ekleyin ve güveç kabına yayın. Kuzu yağı ve kuzu etini birlikte harmanlayın. Bu karışımı, oğlak etinin üzerine yaydırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında yemeğinizi pişirin. Sıcak servis edin.



BALIKESİR TİRİDİ



MALZEMELER

1 çorba kasesi dolusu küçük doğranmış kebapçı pidesi

1 kuzu budu

1 dolu yemek kaşığı domates salçası

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Doğranmış maydanoz

YAPILIŞI: Öncelikle, kebapçılarda veya fırınlarda bulunabilen ince pideler küçük küçük doğranır. Kuzu eti, tuz ilave edilmiş 3 litre suyun içinde kemiklerinden tamamen ayrılıncaya kadar haşlanır. Et lime lime olacak kıvamda olmalı. Bir kevgirle et parçaları ayrı bir kaba alınır, bir çatal bıçak yardımıyla didiklenir. Bu işlem, etlerin soğuması beklemeden sıcak sıcak yapılmalıdır. Ardından etin haşlama suyunun içine salça atılıp eritilir. Pideler bu suya atılıp yumuşatılır.



HÖŞMERİM



MALZEMELER

1 kg çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3.5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI: İnek memesinden çıkmış sıcaklıktaki çiğ sütün içine peynir mayasını katıyoruz. Daha sonra beş dakika bekliyoruz. İçine irmikle şekeri bir kapta karıştırıp katıyoruz. Yumurta sarısını da ekledikten sonra ateşe koyuyoruz. Sürekli karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Kaynamaya başlayınca 15 dakika kaynatıp sonra servis ediyoruz.