Herkese merhaba. Sıcaklar aniden bastırdı, hepimiz serinletici içeceklere başvurmaya başladık. Bugün sizlere kola, ayran gibi içeceklerin dışında evde kendimizin hazırlayabileceği, serinletici üç içecek hazırladım: Vişneli mis gibi bir soda, erikli limonata ve dondurmalı buz gibi bir kahve. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



DONDURMALI KAHVE



MALZEMELER

3 su bardağı sıcak su

3 tatlı kaşığı hazır kahve

1 su bardağı süt

5 adet esmer şeker

ÜZERİ İÇİN:

Vanilyalı dondurma







YAPILIŞI: Yarım litrelik bir kavanoza sıcak suyu koyup üzerine kahveyi ekliyoruz. Kahveyi karıştırıp şeker ve süt ilave ediyoruz. Karışımı soğuması için bir kenara alıyoruz. Soğuyan kahveyi kavanoz içerisinde çalkalayıp soğutuyoruz. Buzlu kahveyi bardağa döküyoruz, bir top vanilyalı dondurmayı da üzerine ilave ederek servis ediyoruz.



VİŞNELİ NANELİ SODA



MALZEMELER

1 su bardağı vişne suyu

2 şişe maden suyu

5 yaprak taze nane

1 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Öncelikle nane ve şekeri iyice eziyoruz. Üzerine limon suyu ilave edip karıştırıyoruz. En son olarak da soda, vişne suyu ve buz ilave edip hepsini bir araya getiriyoruz.



ERİKLİ LİMONATA



MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1 kase mürdüm eriği

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Kalan meyveleri küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da türbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Erikleri rondoda çekip limonataya ekliyoruz, hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.