Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün pişirmesi de, ısıtması da keskin bıçak olan, girdiği yemeğe ekstra lezzet ve kalori katan kremalı lezzetlere yer veriyorum.



KREMALI SEBZE ÇORBASI



MALZEMELER

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 adet ince kıyılmış soğan

2 dolu yemek kaşığı un

1 adet minik küp doğranmış patates

1 adet minik küp doğranmış havuç

1 adet minik küp doğranmış kırmızı biber

1 adet minik küp doğranmış yeşil kabak

1 çay bardağı konserve bezelye

1 avuç kıyılmış dereotu

1 kutu krema (200 ml)

Tuz

6-7 su bardağı sıcak su







YAPILIŞI: Ocağa aldığımız tenceremizin içerisine sıvı yağı alarak yemeklik doğradığımız soğanlarımızı, ince kıyılmış sarımsağı ekleyelim ve 2-3 dakika hafifçe kavuralım. Ardından küçük küpler halinde doğradığımız havucu ekleyerek kavurmaya devam edelim. Havuçlarımızı biraz kavurduktan sonra minik minik doğradığımız patates, kapya biber ve yeşil biberi de ekleyerek 2 dakika daha kavuralım. Daha sonra unumuzu ekleyerek 1-2 tur karıştıralım. Bezelye ve suyumuzu da ilave ederek tekrar karıştıralım. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısalım ve orta ateşte çorbamızı pişmeye bırakalım. Sebzelerimiz diriliğini kaybettikten sonra kremamızı çorbamıza ekleyelim ve karıştıralım. Ardından çorbamızı bir taşım daha kaynatalım.Tuzu ve ince kıyılmış dereotunu da ekledikten sonra son kez karıştıralım ve ocaktan alalım.



KREMALI KÖFTE



MALZEMELER

500 gr kıyma

1 adet soğan

1 çay bardağı pirinç

Tuz

Karabiber

1 avuç maydanoz

SOS MALZEMELERİ:

1 adet havuç

1 adet patates

1 demet maydanoz sapı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı su

Tuz

1 çay bardağı su

1.5 çorba kaşığı un

1 kutu krema

YAPILIŞI: Karıştırma kabına kıymayı, rendelediğimiz soğanı, pirinci, kıyılmış maydanozu ve baharatları ekleyip iyice yoğuruyoruz. Patatesi soyduktan sonra rendeleyerek yağlı bir tencerede maydanoz sapı, su ve tuzla birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığında yuvarlak toplar haline getirdiğimiz kıymaları içine atıp kısık ateşte kaynatmaya devam ediyoruz. Bir çay bardağı suya unu ekleyip karıştırdıktan sonra pirinçler yumuşadığında tencerenin içine ağır ağır ekliyoruz. Beş dakika kadar karıştırdıktan sonra kremayı da ekleyip üç dakika kadar karıştırıp kıyılmış maydanozla birlikte servis ediyoruz.



KREMALI BROKOLİLİ MAKARNA



MALZEMELER

300 gr brokoli

8 adet mantar

1 paket makarna

1 paket krema

1 kase kaşar peyniri

3 yemek kaşığı margarin

3 yemek kaşığı un

500 ml. süt

2 diş sarımsak



YAPILIŞI: Yıkayıp saplarını kestiğiniz brokolileri pişiriyoruz ve mantarları soteliyoruz. Başka bir tavada margarini eriterek unu kavuruyoruz ve sütü ekleyerek karıştırıyoruz. Makarnayı süzdükten sonra kalan tüm malzemeleri ve sosları ekleyip karıştırıyoruz. Üzerinde kaşar rendesiyle servis ediyoruz.

