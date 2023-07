Yaz mevsiminin en tatlı ve en çok tercih edilen meyveleri içerisinde bulunan kavun, sağlık açısından oldukça faydalı bir meyvedir. Soğuk tüketilmesiyle beraber serinletici etki bırakan kavunun pek çok hastalığa karşı iyi geldiğini söylemek mümkündür. Bununla beraber içeriğinde suyun çok olması, kalorisinin düşük olması ve besin değerinin fazla olmasından ötürü devamlı tüketilmesi gereken bir meyvedir.

Kavun kabakgiller familyasından olan altın sarısı rengi ve keskin hoş kokusu ile, dikkatleri üzerine çekebilen bir meyvedir. Kimisi en çok karpuzu sever, kimisi ise kavunu ve yaz mevsiminde mutlaka ikisi arasında seçim yapanlar çıkar. Karpuzun sululuğu, kavunun tatlılığı derken aslında her ikisinin de vazgeçilemez özellikleri vardır. Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişmeye uygun meyvelerden biri olan kavunun anavatanı Orta Asya'dır. Ülkemizin Diyarbakır ve Van yörelerinde bolca yetişen kavun, yaz aylarında serinlik veriyor. Meyvenin olgunlaşmış hali kavun adını alırken, henüz olgunlaşmamış haline ise kelek denir.







HOŞ BİR KOKU VARSA TATLIDIR

Kavun alırken kabuğunun sertliğine bakmak oldukça önemlidir. Yumuşak kavunlar daha tatlıyken, sert kabuklu kavunlar tam olarak olgunlaşmamıştır. Kavunun ağırlığı boyuna göre daha fazla olmalıdır. Yani orta boyutlarda bir kavun, diğerlerine göre daha ağırsa bu onun daha tatlı olduğuna işarettir.

Kavun seçerken dibine bakmayı ihmal etmeyin. Dip dediğimiz yer, yuvarlak bir çukurdan oluşur. Bir parmağınızla kavunun dibine dokunun. Eğer dibi yumuşaksa, kavunun içi de tatlıdır.

Bir elinizle kavuna hafifçe kavuna vurun. Eğer kavundan tok ses çıkıyorsa tatlıdır, tiz ses çıkıyorsa kavun olgunlaşmamış ve içi boş demektir. Çizgili kavun alacaksanız, üzerindeki çizgiler yol gösterici olabilir. Bu yöntem genellikle Kırkağaç kavununda uygulanır. Kavunun dışı tırtıklı ve çizgileri düzgünse bu kavunun lezzetli olduğunu gösterir. Kavun alacağınız zaman dibini mutlaka koklayın. Eğer hoş bir kokusu varsa, bu kavunun tatlı olduğuna işaret etmektedir.

Kavun alırken ise sapını çekin, eğer sapını çektiğinizde kolaylıkla kopuyorsa, bu kavunun olgunlaşmış olduğunu anlamına gelir.







FAYDALARI NELER?

Kalpte oluşan ritim bozukluğunun önüne geçer.

İçeriğinde bulunan zengin C vitaminiyle, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır.

Kanserlerin oluşumunu ve büyümesinin önüne geçer.

İçeriğinde bulunan A vitamini ve Beta Karoten göz sağlığını korur

Kalp-damar sağlığını korumaya destek olur ve kalp krizi riskini en aza indirger.

Yüksek tansiyonun düşmesine destektir.

Kadınlarda oluşan adet düzensizliğinin düzenli olmasına yardımcı olur.

Cildin parlak olmasına ve sağlıklı görünmesine yardımcıdır.

Metabolizmayı hızlandırıp yağların yakılmasına yardımcı olur.

İçeriğinde yer alan yüksek karotenoid içeriğiyle kanser oluşumunun önüne geçer.

Akciğerde var olan virüslerin uzun bir süre yaşamamalarına yardımcıdır.

Kanın pıhtılaşmasını engeller.

İçeriğinde bulunan vitaminler ile bağışıklık sistemi güçlenir.

Saçın derisinde oluşan yaraların tedavisi için yarar sağlayıp, saç tellerine iyi gelir.

Kan basıncını normal seviyede tutar.

B vitamini ile vücuda enerji sağlar.

Cildin yaşlanmasını önler.

Kan akışını normal seviyede tutup, kalpteki ritim bozukluğunu önler.

Kaynatılıp içilen kavun, sindirim sistemini düzenler.

Diş ve diş etini temizler.

Egzama ve sedef gibi hastalıklara iyi gelir.

Tokluk hissi vererek, kilo vermeye yardımcıdır.

Bağışıklık sisteminde bulunan hasarlı hücrelerin tamir edilmesinde birebirdir.

Adet döngüsünü düzenler.

Cildi ölü hücrelerden arındırır.

Böbreklerin daha iyi bir şekilde çalışmasına destek olur.

Mide asidini dengeleyip, mide ağrılarını ve yanmasını giderir.



BESİN DEĞERİ VE KALORİSİ!

100 gramlık bir kavun içerisinde; 30 kalori bulunur.

1 porsiyon kavun tüketildiği zaman yaklaşık olarak 45 kalori alınmış olur.

1 gram protein vardır.

Lif oranı oldukça yüksek meyvedir.

Kalsiyum, demir ve potasyum içerir.

A ve C vitamini bakımından çok zengin bir içeriğe sahiptir.







KAVUN DOLMASI

MALZEMELER

1 adet kavun

250 gr koyun-dana karışık kıyma

1 fincan pirinç

1 büyük boy soğan

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

2 yemek kaşığı badem

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 kaşık zeytinyağı

YAPILIŞI: Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur. Bademler sıcak suda bekletilerek kabukları soyulur. Tavada zeytinyağında hafif kızdırılarak badem ve fıstıklar güzelce kavrulur. Kuş üzümlerinin sapları da temizlenerek üzümler yıkanır. Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır. Soğan ince kıyılır tavada eritilen tereyağında kavrulur. Soğanlar pembeleşince kıyma eklenir. Ardından pirinç, tuz ve karabiberi eklenir. Sırasıyla badem, fıstık, kuş üzümü eklenerek diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavrulur. Bütün malzemeler kavrulduktan sonra kavunun içine doldurulur ve kavunun kapağı kapatılarak 200 derece fırında 30 dakika kadar pişirilir.