Tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanan üzüm insanlık tarihinin en kadim meyvelerinden biri. Anavatanı Anadolu'yu da içine alan Küçük Asya denilen, Kafkasya'yı da kapsayan bölgedir. Diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden biridir. 10 binin üzerinde üzüm çeşidi bulunduğu tahmin edilmektedir. Anavatanı Anadolu olan çeşitler 1200'ün üzerindedir. Bağcılık için yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra son derece eski ve köklü bir bağcılık kültürüne de sahiptir. Anadolu'da bağcılık kültürünün tarihi oldukça eskidir. Yapılan arkeolojik kazılardan Anadolu'da bağcılık kültürünün M.Ö. 3500 yılına kadar dayandığı saptanmıştır.

Ülkemizin değişik yörelerinden arkeolojik kazılardan çıkarılan tarihi eserlerde üzümle ilgili şekil ve kabartmaların yer alması, o yörede bağcılık kültürünün yaygın olduğuna işaret eden en önemli göstergelerdir. Gerçekten ülkemizde her bölgede yapılan kazılarda bağcılıkla ilgili tarih öncesi devirlere ait önemli eserler bulunmuştur.







Yaz döneminde ağaç dallarını renklendiren, taneli yapısı ile yerken kolaylık sağlayan üzüm, adına festivaller düzenlenen bir meyvedir. Dünya genelinde 20'den fazla üzüm türü bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki üzüm hem çok bereketli, hem de ılıman bir meyvedir. Üzümler, asma adı verilen ağaçlarda yetişir. Ve asmanın anavatanı da Türkiye'dir. Ülkemizde de pek çok çeşitte üzüm yetiştirilmekte olup pekmez ve sirke yapımında kullanılmaktadır.

Üzüm tam bir kalp dostudur. Kalp ritmini düzenleyen sihirli tanelerdir. Ayrıca harika bir antioksidandır. Vücudunuzda yer edinmiş zararlı maddeleri atmanın sırrı bir porsiyon üzüm yemek olabilir. Besin değeri de yüksek olduğu için gün içinde almanız gereken enerji miktarını karşılar. Çevrenizdekiler yüksek enerjinizi ve neşenizi merak ettiğinde, onlara üzümden gelen bu sırrı verebilirsiniz.



NERENİN ÜZÜMÜ DAHA GÜZEL?

Üzüm nerede meşhur diyenler için Ege Bölgesi yanıtını verebiliriz. Ege Bölgesi, ülkemizdeki üzüm üretiminin yüzde 50'sini karşılar. Manisa, kurutmalık üzüm üretiminin yüzde 90'lık oranını karşılamaktadır. Bu bölgede üzüm üretimi için özel destekler ve girişimler yapılmaktadır.







GÜNDE 1 KASE ÜZÜM STRESİ AZALTIYOR

Üzümün posa içeriği de oldukça yüksektir. Hazmı kolaylaştırıcı ve kabızlığı giderici etki göstermektedir. Üzümün, taze olarak günde bir orta boy kase kadar (200gr) ya da kuru olarak 1 kahve fincanı tüketilmesi, yorgunluğun giderilmesine ve stresin azalmasına yardımcı olmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; üzüm şeker içeriği de yüksek bir besindir. Bu yüzden şeker hastalarının üzüm tüketim miktarlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.



GELELİM ÜZÜMÜN FAYDALARINA

Üzüm; A vitamini, B1 vitamini, C vitamini, E vitamini, demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve fosfor gibi vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besindir. Sağlık sorunlarında getirdiği çözümler ise en az içeriği kadar fazla.

Üzümün en önemli özelliği, çok güçlü bir antioksidan olmasıdır. E vitamininden 50, C vitamininden ise 30 kat daha fazla antioksidan özellik göstermektedir. Bilinen tüm meyveler içinde en güçlü antioksidandır. Bu yönüyle de kansere karşı koruyucudur.

Üzümün içindeki proantosiyanidinler beyin ve karaciğer hasarı üzerine beta karoten, C vitamini ve E vitaminlerinden daha güçlü bir koruyucu etki göstermektedirler. Ayrıca bu maddeler, kanın sulanması ve kan akımının hızlanmasında da görev almaktadırlar. Böylece özellikle gözdeki kılcal damarları güçlendirerek gözün saydam tabakasını korumakta, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan görme bozukluklarının azalmasına da yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca katarakt oluşumunu da engellemektedir.

Üzümde bulunan flavanoidler ciltteki kolajen ve elastin dokularını koruyarak erken yaşlanmayı önlerler, cildin sıkı ve elastik olmasını sağlarlar. Hücre yenileyici etkisi ile cildin güzelleşmesine yardımcı olurlar. Üzüm antihistaminik özellikte taşımaktadır. Üzüm çekirdeği histamin salgısını azaltarak alerjiye karşı önleyici etki göstermektedir.







EV YAPIMI ÜZÜM SUYU



MALZEMELER

İstediğiniz miktarda üzüm

Şeker

YAPILIŞI: Üzümleri yıkayıp tencereye alalım, ocağa koyup üzümler patlayıp yumuşayana kadar pişirelim. Üzümleri süzgeçten geçirip suyunu sıkalım. Çıkan suyu tekrar tencereye alalım. Şeker koyup 10 dakika kaynatalım. Kavanoza koyacaksak kaynar şekilde kavanoza koyup kapağını sıkıca kapatalım. Plastik şişelere koyacaksanız soğuduktan sonra koyup dondurucuya koyalım.