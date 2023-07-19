Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yerken asla hangi malzeme ile yapıldığına inanmayacağınız nefis tarifler var. Ön yargılı olmadan bir kere deneyiniz.



PATLICANLI BROWNIE



MALZEMELER

2 adet küçük soyulmuş ve haşlanmış patlıcan

400 gr bitter çikolata

2 yemek kaşığı bal

3 yumurta

60 gr badem unu

1 yemek kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Çeyrek çay kaşığı tuz









YAPILIŞI: Soyulup haşlanmış patlıcanı bir kaba alarak çatalla eziyoruz. Ezilmiş patlıcanların üzerine parçaladığımız bitter çikolatayı ekliyoruz ve eriyinceye kadar tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kalan diğer malzemeleri de ilave ediyoruz. Hamuru yağlanmış, unlanmış bir kek kalıbına aktarıyoruz. Üzerine ceviz ve istediğimiz meyve dilimlerini yerleştiriyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kek piştikten sonra parçalanmaması için iyice soğuyana kadar dokunmuyoruz.

NOT: Tarifte patlıcan, yağ yerine kullanılıyor.



FINDIKLI ACIBADEM



MALZEMELER

2 adet yumurta akı

1 su bardağı çekilmiş fındık

3/4 su bardağı şeker

1/4 su bardağı pirinç unu

YAPILIŞI: Yumurta aklarını kar beyaz olana kadar çırpıyoruz. Diğer malzemeleri de ilave edip karıştırıyoruz. (Kek kıvamından biraz daha yoğun bir kıvamda olacaktır) Bir tatlı kaşığı yardımıyla tepsiye kaşık kaşık döküyoruz. 10 dakika tepside dinlendiriyoruz. Daha sonra 170 derece ısınmış fırında pişiriyoruz. Yaklaşık 10 ile 15 dakika arasında pişecektir. Fırından aldıktan sonra 10 dakika soğumasını bekleyip, servis ediyoruz.



KURU FASULYE PASTASI



MALZEMELER

3 yumurta

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1.5 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı (Pirinç unu, galeta unu veya un)

1 çay bardağı ceviz

1 kabartma tozu

1 tatlı kaşığı sirke (Kabartma tozunun üzerine)

ÇİKOLATA SOSU İÇİN:

2 su bardağı süt

1.5 yemek kaşığı un

1.5 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI: Öncelikle ceviz, robotta minik parçalara ayrılıp bir kenara alınır. Robota fasulyeler eklenir, macun kıvamına gelene kadar çekilip, cevizin üzerine kenara alınır. Bu kez robota yumurta ve şeker eklenip, güzelce çırpılır. Bunlar da diğerlerinin üzerine eklenir. Daha sonra kabartma tozu üzerine sirke ilave edilip, karışım spatula ile yumurtayı indirmeden karıştırılır. Kıvamına göre içerisine un ekleyerek karıştırılıp, yağlanan kalıba dökülür. 170 derece önceden ısıtılan fırında (fansız) 30 dakika kadar pişirilir. Diğer yanda sos için tüm malzemeler karıştırılarak pişirilir. Soğuyan kekin üzerine ılık olarak dökülür.