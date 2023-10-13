İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hem pratik, hem de çok şık bir balık sofrası hazırlıyorum size... Genelde havalı sofralar hazırlamanın uzun bir ön hazırlık gerektirdiğini ve vakit aldığını düşünüyoruz, öyle değil mi? Oysa aslında her şey, mutfağınızda yeterli malzemenin olup olmamadığına bağlı. Balık sofralarının da olmazsa olmaz birkaç detayı vardır. Balık öncesi konuklara mutlaka soğuk deniz ürünlü başlangıç ya da bir meze, balığın arkasından ise mutlaka fırında tahin helva ya da bir çeşit meyveli tatlı sunmamız gerekir. Dört dörtlük davet sofrası hazırlamak özen gerektirir ama tüm gününüzü akşam gelecek olan misafirlere yemek yaparak geçirmenize hiç gerek yok. Size bugün anlatacağım mönü; hem hem havalı, hem de hazırlaması sadece 30 dakika. Bugünlük benden bu kadar. Bana, idilikaninmutfagi@ sabah.com.tradresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...



FIRINDA SOSLU BALIK



MALZEMELER

1.5 kg levrek

SOSU İÇİN:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet büyük boy soğan

4-5 adet kırmızı biber

4-5 adet yeşil biber

1 adet domates

1 tepeleme yemek kaşığı salça

Tuz

1 çay bardağı su







YAPILIŞI: Soğanı yemeklik doğrayarak tavamıza alalım. Daha sonra iri iri doğradığımız kırmızı ve yeşil biberi de ekleyelim. Domatesimizin kabuğunu soyup doğrayalım ve tavamıza ilave edip bir iki karıştıralım. Domates salçamızı da ilave ederek kavuralım. Son olarak tuzunu ve suyu da ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. 1-2 dakika kaynayan sosumuzu ocaktan alalım ve fırın kabına boşaltalım. Balıklarımızın üstte kalacak yüzünü de sosa batırarak yerleştirelim. Hazır hale getirdiğimiz balıklarımızı fırına yerleştirelim ve 200 derecede üzerleri kızarana kadar pişirelim.



TEL ŞEHRİYE SALATASI



MALZEMELER

1 buçuk su bardağı şehriye

2 adet közlenmiş kırmızı biber

1 adet havuç

4 adet kornişon turşu

1 su bardagı haşlanmış bezelye

Dereotu

Maydanoz

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz

YAPILIŞI: Tel şehriyeyi az yağda kavuralım, üzerine sıcak suyu ve tuzu ilave edip pişirelim, suyunu çekince ocağın altını kapatalım ve soğutalım. Bezelyeyi haşlayalım, kırmızı biberi de közleyelim, havucu rendeleyelim, kornişon salatalığı maydanozu ve dereotunu, közlenmiş kırmızı biberi doğrayalım. Bir kaba hepsini alalım. Üzerine soğumuş şehriyeyi limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu ilave edip karıştıralım ve servis tabağına alalım.



SULTAN HELVASI



MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz Antep fıstığı

100 gr. tereyağı

1 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Tenceremize su ve şeker eklenerek orta ateşte kaynamaya bırakılır. Ayrı bir tencerede tereyağımız güzelce eritilir, içerisine irmiklerimiz katılarak; irmiklerin rengi pembeleşinceye kadar kavrulur. Süre sonunda sıcak olan şerbetimiz-kavrulmuş irmiklerimizin içerisine dökülür. 2-3 kez karıştırdıktan sonra ocak en kısığa getirilir. Kapak kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirilir. Kontrol edip, suyunu çektiğinden emin olduğunuzda; içerisine toz Antep fıstığı katılıp servis edilir.