Kış aylarının en sağlıklı, en lezzetli meyvelerinden birini İdilika'nın Mutfağı'na konuk ediyoruz bugün. Türk mutfağında en yaygın kullanım şekli kabak tatlısı olsa da biz Giritliler, bal kabağınden börek, köfte, çorba, mücver gibi birçok farklı yemek yapabiliyoruz. Büyüklerimiz rendelenmiş bal kabağı ve lor peynirli şahane börekler yaparmış. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BAL KABAKLI PANNA COTTA



MALZEMELER

2 kutu krema

6 çorba kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı toz jelatin

2 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı nişasta









BALKABAĞI PÜRESİ İÇİN:

500 gr. bal kabağı

2 su bardağı toz şeker

2 adet portakalın suyu

YAPILIŞI: Bir kabın içine süt, nişasta ve jelatini koyup çırpıyoruz. Bir tencerenin içine kremaları boşaltıp üzerine toz şekeri serpip karıştırıyoruz. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başlayan kremanın içine süt, jelatin ve nişastalı karışımı döküp karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaşana dek pişiriyoruz. Bal kabağı püresi için; bal kabağını, portakal suyunu ve toz şekeri pişiriyoruz, blender'dan çekiyoruz. Pudingleri servis kaselerine döküp bir saat buzdolabında soğuttuktan sonra üzerine bal kabağı püresini ekliyoruz.





TAHİNLİ CEVİZLİ BAL KABAĞI



MALZEMELER

1 kg. bal kabağı

3 su bardağı toz şeker

100 gr. kaymak

50 gr. tahin

1 kase çekilmiş ceviz

YAPILIŞI: Bal kabakları tencereye dizilir. Üzerine toz şeker ve bir su bardağı su ilave edilir, kısık ateşte pişirilir. Tahin, ceviz ve kaymak ile servis edilir.



BAL KABAĞI KÖFTESİ



MALZEMELER

1 kilo bal kabağı

2 demet taze soğan

2 kahve fincanı un

5 adet yumurta

1 demet dereotu

1 demet nane

1.5 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

Yeterince tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Bal kabağını rendeliyoruz. Soğanları, dereotunu ve naneyi ince ince kıyıyoruz. Çok hafif tuzlayarak unu ilave edip karıştırıyoruz. Öte yandan bir kap içine yumurtaları kırıp hafifçe çırptıktan sonra ilave ediyoruz. Kabakların sulanmasına fırsat vermeden rende kaşarı da karıştırıyoruz. Kaşık kaşık alıp kızdırılmış ayçiçek yağında kızartıyoruz.