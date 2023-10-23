Zonguldak mutfağında sebze ve meyvecilik gelişmiş olup, en çok karalahana, pırasa, ıspanak, armut, fındık, elma, erik, dut, ceviz, kestane, kızılcık ve kiraz yetiştirilir. Bu tarım ürünleri yörenin yemek kültürünü şekillendirmiş ve sebze ağırlıklı bir yemek kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Orman altı bitki örtüsünden dolayı yöreye mahsus olan zılbıt otu, halkın yemek kültüründe önemli bir yere sahiptir.
PIRASA ÇORBASI
MALZEMELER
1000 gr ılık su
750 gr pırasa
150 gr haşlanmış barbunya
150 gr mısır unu
50 gr havuç
50 gr kuru soğan
30 gr tereyağı
20 gr toz şeker
5 gr tuz
5 gr kırmızı pul biber
YAPILIŞI: Önceden ısıtılmış bir tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Üzerine ince doğranmış pırasaları, havucu ve barbunyayı ilave ederek karıştırın.10 dakika kadar piştikten sonra ılık su ve tuz ilave ederek pişirin. Sebzeler pişmeye başlayınca üzerine mısır unu ve toz şeker ekleyin. Mısır unu karıştırıldıktan ve çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada pul biberi tereyağında kavurun. Çorbayı tabaklara koyduktan sonra tereyağlı biberi üzerine gezdirerek servis edin.
BEYAZ BAKLAVA
MALZEMELER
3 yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
Yarım litre süt
100 gr margarin
Ceviz içi
Bir paket nişasta unu
Bir adet limon
ŞERBETİ İÇİN:
3 kg şeker
2 lt su
1 adet limon suyu
YAPILIŞI: Malzemeler karıştırıldıktan sonra un koyularak ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edilir. Hamur 55 adet parçaya ayrılarak, 15-20 dakika dinlenmesi için bırakılır, daha sonra oklava ile üzerine nişasta serpilerek yufka büyüklüğünde açılır. Açılan yufkalar hafif kurutulur. Büyük bir tepsinin altı yağlanır. Kuruyan yufkalardan 5 tanesi tepsiye konur, üzerine dövülmüş ceviz serpilir. 54 adet beze bitene kadar bu işlem tekrarlanır. Daha sonra tepsideki yufkaların üzerinde kalan 1 adet beze açılarak kurutmadan yerleştirilir. Hamur bıçakla baklava şekli verilerek kesilir, üzerine eritilmiş margarin karışımı kaşıkla serpilir. Fırında çok kızarmayacak şekilde pişirilir. Hafif ılık iken şerbeti dökülür. Böylece beyaz baklava hazırlanmış olur.
ÇÖPELE
MALZEMELER
700 gr patates
300 gr süzme yoğurt
50 gr tereyağı
10 gr sarımsak
10 gr pul biber
10 gr tuz
YAPILIŞI: Patatesleri küp şeklinde doğrayın ve bir tencerenin içine koyarak üzerine su serpin. Yarısına kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta dereceli ateşte 30 dakika civarı pişirin. Pişen patatesleri servis tabağına alın, ezilmiş sarımsağı süzme yoğurtla karıştırıp biraz su ilave ederek süzme yoğurdunu inceltin ardından patateslerin üzerine dökün. Kızdırılmış tereyağında kırmızı pul biberi çöpele yemeğinin üzerine gezdirin. Çöpeleyi ılık olarak servis edin.