Zonguldak mutfağında sebze ve meyvecilik gelişmiş olup, en çok karalahana, pırasa, ıspanak, armut, fındık, elma, erik, dut, ceviz, kestane, kızılcık ve kiraz yetiştirilir. Bu tarım ürünleri yörenin yemek kültürünü şekillendirmiş ve sebze ağırlıklı bir yemek kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Orman altı bitki örtüsünden dolayı yöreye mahsus olan zılbıt otu, halkın yemek kültüründe önemli bir yere sahiptir.







PIRASA ÇORBASI

MALZEMELER

1000 gr ılık su

750 gr pırasa

150 gr haşlanmış barbunya

150 gr mısır unu

50 gr havuç

50 gr kuru soğan

30 gr tereyağı

20 gr toz şeker

5 gr tuz

5 gr kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Önceden ısıtılmış bir tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Üzerine ince doğranmış pırasaları, havucu ve barbunyayı ilave ederek karıştırın.10 dakika kadar piştikten sonra ılık su ve tuz ilave ederek pişirin. Sebzeler pişmeye başlayınca üzerine mısır unu ve toz şeker ekleyin. Mısır unu karıştırıldıktan ve çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada pul biberi tereyağında kavurun. Çorbayı tabaklara koyduktan sonra tereyağlı biberi üzerine gezdirerek servis edin.







BEYAZ BAKLAVA

MALZEMELER

3 yumurta

3 çorba kaşığı yoğurt

Yarım litre süt

100 gr margarin

Ceviz içi

Bir paket nişasta unu

Bir adet limon

ŞERBETİ İÇİN:

3 kg şeker

2 lt su

1 adet limon suyu

YAPILIŞI: Malzemeler karıştırıldıktan sonra un koyularak ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edilir. Hamur 55 adet parçaya ayrılarak, 15-20 dakika dinlenmesi için bırakılır, daha sonra oklava ile üzerine nişasta serpilerek yufka büyüklüğünde açılır. Açılan yufkalar hafif kurutulur. Büyük bir tepsinin altı yağlanır. Kuruyan yufkalardan 5 tanesi tepsiye konur, üzerine dövülmüş ceviz serpilir. 54 adet beze bitene kadar bu işlem tekrarlanır. Daha sonra tepsideki yufkaların üzerinde kalan 1 adet beze açılarak kurutmadan yerleştirilir. Hamur bıçakla baklava şekli verilerek kesilir, üzerine eritilmiş margarin karışımı kaşıkla serpilir. Fırında çok kızarmayacak şekilde pişirilir. Hafif ılık iken şerbeti dökülür. Böylece beyaz baklava hazırlanmış olur.







ÇÖPELE

MALZEMELER

700 gr patates

300 gr süzme yoğurt

50 gr tereyağı

10 gr sarımsak

10 gr pul biber

10 gr tuz

YAPILIŞI: Patatesleri küp şeklinde doğrayın ve bir tencerenin içine koyarak üzerine su serpin. Yarısına kadar su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve orta dereceli ateşte 30 dakika civarı pişirin. Pişen patatesleri servis tabağına alın, ezilmiş sarımsağı süzme yoğurtla karıştırıp biraz su ilave ederek süzme yoğurdunu inceltin ardından patateslerin üzerine dökün. Kızdırılmış tereyağında kırmızı pul biberi çöpele yemeğinin üzerine gezdirin. Çöpeleyi ılık olarak servis edin.