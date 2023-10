İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mutfaklarda Hint safranı olarak bilinen, lezzeti köri ve safrana benzeyen, daha çok yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçallı tariflere yer veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ZERDEÇALLI EKMEK



MALZEMELER

4 su bardağından 1 parmak eksik un

1.5 su bardağı ılık süt veya su

1 yemek kaşığı tepeleme kuru aktif maya

1 yemek kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için zeytinyağı







YAPILIŞI: Ilık sütü ve toz şekeri yoğurma kabına alıp mayayı ilave ederek karıştırıyoruz. Un hariç diğer malzemeleri elimizle karıştırıyoruz. Üç su bardağı elenmiş unu ilave edip yoğuruyoruz. Dördüncü bardak unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam edip üzerini nemli bir bezle örterek iki saat bekletiyoruz. Daha sonra hamuru tekrar yoğurup yağladığımız tepsiye alıyoruz. Streç filmle örtüp iki saat tepside şekil almasını sağlıyoruz. Hamur kabarınca bastırmadan elimizle zeytinyağı sürüyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında kabuk bağlayıp kızarana kadar iyice pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Fırında ekmeği pişirirken küçük bir kaseye su koyup fırının içine yerleştirin. Bu ekmeğimizin kuru olmamasını sağlayacaktır.



ZERDEÇALLI TAVUK



MALZEMELER

1/2 adet tavuk göğsü

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1/2 su bardağı süt

1/2 yemek kaşığı un

Tuz

YAPILIŞI: 1/2 adet tavuk etini bıçak yardımı ile jülyen şeklinde kesiyoruz. Diğer yandan geniş bir tavaya 1/2 yemek kaşığı tereyağı koyup eritiyoruz. Üzerine tavuk etlerini koyup pişiriyoruz. Daha sonra derin bir kaba 1/2 su bardağı süt, 1/2 yemek kaşığı un, bir çay kaşığı zerdeçal ve tuz koyup iyice çırpıyoruz. Hazırladığınız zerdeçallı karışımı tavukların üzerine yavaş yavaş döküp karıştırıyoruz. Kısık ateşte iki dakikaya yakın pişiriyoruz.





ZERDEÇALLI MERCIMEK ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı mercimek

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Bir tutam tuz ve pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 litre su

1 su bardağı et suyu veya 1 adet et suyu tablet

YAPILIŞI: Tencereye mercimek, rendelenmiş patates ve suyu koyduktan sonra güzelce kaynatıyoruz. Üzerinde biriken köpükleri topluyoruz. Tavanın içine tereyağı ve sıvı yağ koyup ısıtıyoruz, rendelenmiş havuç, ufak ufak doğradığımız soğan ve sarımsakları kavuruyoruz ve kaynamakta olan çorbaya ilave ediyoruz. Bu aşamada et suyunu ve tuzunu koyuyoruz. Sebzeler iyice piştikten sonra salça ve baharatları ilave ediyoruz, 10 dakika daha kaynatıyoruz. Blendırdan geçiriyoruz ve kısık ateşte bir süre daha pişiriyoruz. Et suyu tablet koyacaksanız eğer bu aşamada koyuyoruz ve sürekli karıştırıyoruz.