'Konya'da SABAH' etkinliği kapsamında Konya'daydım. Konya mutfağını yakından gözlemleme şansı buldum ve hayran kaldım. Konya mutfağı, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adabıyla yoğrulan muhteşem bir mutfak. Mimarisi, araç gereçleri, yemek çeşitleri, pişirme yöntemleri, sofra düzenleri, servis usulleri, kış için hazırlanan yiyecekleriyle kendine özgü... En ilgi çekici özelliği kurallaşmış davet yemekleridir. Davetlere gidildiğinde hangi yemeklerin yenileceği bellidir. Komşu kaldırmaları, çetnevir, soğukluk sofraları, tandıra bütün kuzunun asılmasıyla hazırlanan çebiç olarak adlandırılan ziyafet sofrası yemekleri de özeldir... Konya'da dışarı yemekleri olarak üç yiyecek dikkat çekiyor: Fırın kebabı, etli ekmek ve peynirli pide. Bizlerse bamya çorbasından, ekmek salmasına, sac arası tatlısına birçok lezzet tattık. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle.









BAMYA ÇORBASI



MALZEMELER

YAPILIŞI: Dana etini küçük küçük kuşbaşı büyüklüğünde doğruyoruz. İpe dizili olarak kurutulmuş çiçek bamyaları temiz bir bez içinde ovalıyoruz. Kuru soğanı minik minik doğruyoruz. Ayçiçek yağının yarısını derin bir tencerede kızdırıyoruz. Küçük parçalar halinde kuşbaşı doğradığımız dana etini tencereye alıp hafif bir renk alana kadar kavuruyoruz. Kavrulmakta olan etlere çorbanın yapımında kullanacağımız suyu ilave ediyoruz. Dana etlerini yumuşayana kadar pişiriyoruz. Et suyunun berrak olması için yüzeye çıkan et köpüklerini bir kevgir yardımıyla alıyoruz. Kurutulmuş bamyaları ayrı bir tencerede üzerini geçecek kadar su ve limon suyu ilavesiyle kısa bir süre haşlıyoruz. Suyunu süzdüğümüz bamyaların iplerini çıkartıyoruz. Haşlanan etleri bir kevgir yardımıyla çıkartarak temiz bir tabağa alıyoruz. Et suyunu bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra bir kenarda bekletiyoruz. Büyük boy bir tencerede kalan ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavuruyoruz. Domates salçasını ekleyip kavurma işlemine iki-üç dakika kadar devam ediyoruz. Haşlanmış kuşbaşı dana etlerini ilave edip soğanlarla birlikte kavuruyoruz. Yaklaşık 1 litre kalan süzdüğümüz et suyunu tencereye aktarıyoruz. Kaynamaya başlayan et suyuna kısa bir süre haşladığımız çiçek bamyaları katıyoruz. Tuz ve taze sıkılmış limon suyunu kattığınız etli bamya çorbasını kısık ateşte 20-25 dakika daha pişirdikten sonra servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Kurutulmuş çiçek bamya kullanmanız çorbanın lezzetini artıracaktır ancak arzuya göre küçük boy ve ayıklanmış, dondurulmuş ya da taze bamya da kullanabilirsiniz.









EKMEK SALMASI



MALZEMELER

500 gr. kuşbaşı et

1 adet tandır ekmeği ya da pide

1 yemek kaşığı tereyağı

Biraz tuz

YAPILIŞI: Tencerede etimizi suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Suyunu çekince tereyağını ilave edip iki-üç dakika kadar daha kavuruyoruz. Ekmeğimizi kalın dilimler halinde kesip etlerimizin üzerine koyuyoruz ve etlerle beraber biraz kavuruyoruz. Sıcak sıcak servis ediyoruz.



SAC ARASI TATLISI



MALZEMELER

9 adet baklavalık yufka

3 çorba kaşığı tereyağı

1 paket kaymak

ŞERBET İÇİN:

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından biraz fazla su

1 damla limon suyu

YAPILIŞI: Şerbet için, tencerenin içine suyu ve toz şekeri koyuyoruz. İçerisine bir-iki damla limon suyu ilave edip kaynatıyoruz ve ılımasını bekliyoruz. Tavaya tereyağını koyup eritiyoruz. Baklavalık yufkaları düz bir tezgaha seriyoruz. Bir adet baklavalık yufkanın üzerine tereyağını gezdiriyoruz. Yufkanın uç kısmına kaymak koyup rulo şeklinde sarıyoruz ve gül böreği şekli veriyoruz. Hazırladığımız ruloları yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. Yufkaları sarma işlemi bittikten sonra, aralarına tereyağı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Sac arası tatlısını fırından çıkarır çıkarmaz üzerine soğuğa yakın olan şerbeti döküp şerbeti çekmesini bekliyoruz.