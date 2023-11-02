SABAH etkinliği kapsamında, Ordu'ya unutulmaz bir ziyaret gerçekleştirdik. Ordu'nun havasına, suyuna, sımsıcak insanına, mis gibi Akasya kokusuna, her şeyine hayran oldum...

Tekrar tekrar gitmek istediğim illerin üst sıralarına bu kenti koydum ve üzüle üzüle ayrıldım.



VEJETARYEN MUTFAK

Ordu mutfağı, tarihsel gelişim süreci içerisinde aldığı göçlerle zenginlik ve çeşitlilik kazanmış. Yörede yaşayanların gelenek ve görenekleri ile şekillenmiş.

Ordu mutfağı, özellikle Gürcü yemekleri ile zenginleşmiş.

Bu güzel şehrimizin mutfağına, balık ve sebze yemekleri, turşu kavurmaları, doğada kendiliğinden yetişen yöreye özgü bitkilerden yapılan yemekler, hamur işleri ve evde açılan, özellikle fındıkla yapılan tatlılar hakim. Ancak o kadar çok sayıda otlu yemekleri var ki, vejetaryen beslenme için bire bir.







NE YEMELİ?

Ordu'ya gidince; pancar çorbası, kabak çorbası, pancar döşemesi, melocan (diken ucu) kavurması, galdirik kavurması, hoşgıran kavurması, mısır yağlaşı, hamsi buğulama, hamsi köftesi, hamsi tava, mısır ekmeği, bileki ekmeği, saç ekmeği, incir reçeli, üzüm reçeli, patlıcan turşusu, domates turşusu kavurması, kelem lahana turşusu kavurması, mısır çorbası, pancar sarması, pancar diblesi, sakarca mıhlaması, ısırgan yağlaşı, tirmit kavurması, kabak muhallebisi, pallabye, fırın fasulyesi, su böreği, yufka böreği, kesme makarnası, aşure, kabak tatlısı, golit, fasulye turşusu kavurması ve salatalık turşusu kavurmasından mutlaka yemelisiniz.

Öncelikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne, ardından yöresel yemeklerini tatmama vesile olan tüm Ordululara selam olsun.







KALDİRİK KAVURMASI

MALZEMELER

Kaldirik otu

4 adet kuru soğan

Sarımsak

2 kaşık salça

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI: Kaldirik otlarını yıkayıp doğrayalım, haşlayalım. Haşladıktan sonra suyunu sıkıp süzelim.

Kuru soğanları, sarımsakları kavuralım. Salçayla kavuralım.

Ben bir kasık biber salçası da ekledim. Kaldirik otlarını ekleyip kavuralım.







TAZE FASULYE DİBLESİ

MALZEMELER

1 kilo taze fasulye

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük domates

1 adet büyük soğan

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

1 kilo taze fasulye

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük domates

1 adet büyük soğan

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

YAPILIŞI: Fasulyeleri ayıkladıktan sonra 1 santim inceliğinde doğruyoruz. Yıkadıktan sonra yıkama suyuyla birlikte, pişireceğimiz tencereye yerleştiriyoruz. Üzerine yemeklik doğradığımız soğanı, küp doğradığımız domatesi, pirinci ve tuzu da ekliyoruz. Sonra tencerenin dip kısmına inmeden üst tarafından karıştırıyoruz. Ocağa koyarak 5-10 dakika harlı ateşte, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Eğer fasulyeniz sertse, yarım su bardağı su koyarak pişirebilirsiniz. Piştikten sonra başka bir tavada birlikte eritilen tereyağı ve sıvı yağı üzerine gezdirerek altını kapatıyoruz.







SAKARCA KAYGANASI

MALZEMELER

3 bağ sakarca

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı mısır unu

1/2 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Sakarcalar temizlenip yıkanır. Kaynayan tuzlu suda soğan kısımları yumuşayıncaya kadar haşlanır. Sonra ince ince doğranır. İçine yumurta, mısır unu, gerekirse bir tutam tuz ilave edilip karıştırılır. Tavada sıvı yağ ile alt üst edilerek kaygana şeklinde kızartılır. Sıcak dilimlenip servis edilir.