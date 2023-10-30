T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin kültürel değerlerini, mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmanın yanında, şehirlere marka etkinlikleri de kazandırıyor, insanların kültür ve sanatın evrensel dilinde birleşmesine olanak tanıyor.







ÖZEL ETKİNLİKLER

Dünyaca ünlü restoran değerlendirme sistemi Michelin tarafından 2023'te İstanbul ve Bodrum ile birlikte Türkiye rehberine dahil edilen İzmir'in, gastronomik zenginlikleri de festivalde ele alındı. Kültür Park İzmir Gastronomi Alanı'nda; 29 Ekim'in İzinde Büyük İzmir Kültür Sofrası, İzmir'in Sofralarında Çiçekler Açar, Saraylardan İzmir'e/Bir Tatlı Şerbet Sunumu, Latife Hanım'ın Mutfağı'ndan Gazi Mustafa Kemal'in Damağına İzmir Sofrası, Üniversiteliler Arası Yemek Yarışması/ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Yemekler gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, memleketim İzmir' in bu güzel gastronomik değerlerini meraklılarla buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Festivalde de öne çıkan şambaliyi de mercek altına alalım diyorum.



ŞAMBALİNİN TARİHÇESİ

Balkanların ünlü lezzeti revani ile Ortadoğu'nun lezzeti Halep tatlısının savaş yıllarının zorlu koşullarına ayak uydurulması sonucu doğmuş. İzmir ve Manisa ile sınırlı kalmış. İzmir Ticaret Odası tarafından boyoz ve kumru gibi coğrafi tescille onurlandırılmış yerel bir lezzet. İzmir'e özgü ama Balkan kökenlilerin yoğun yaşadığı Manisa'da da biliniyor. Balkanlar'daki kargaşadan gelenler revaniyi de beraberlerinde getirmişler. Revani çok yumurta ile yapılan bir tatlı. Yemen savaşı nedeniyle İzmir'e gelenler ise Halep tatlısını getirmiş. Bu tatlı ceviz, pekmez ve kaymakla yapıldığı için hem ağır hem de maliyetli bir tatlı. Şambali revaniden yağ, un ve yumurtanın çıkarılması, Halep tatlısının yoğunluk ve kıtırlığının alınması ile birlikte Cumhuriyetin ilk yıllarında Kemeraltı çarşısında doğmuş. Yapanlar da Balkan göçmenleri. Sonraki yıllarda da Balkan göçü alan şehirde bu lezzetli tatlı sokaklara yayılmış.







ŞAMBALİ TATLISI

MALZEMELER

3 su bardağı irmik

1.5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

ŞERBETİ İÇİN:

4.5 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Geniş bir kapta yoğurt ve irmiği karıştırıyoruz. Üzerine kalan diğer malzemeleri ekliyoruz. Cam bir tepsiyi yağlıyoruz ve üzerine harcı boşaltıyoruz. Kaşık yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çiziyoruz. Üzerine fıstık diziyoruz ve önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırında pişiriyoruz. Şerbeti için; şeker ve suyu bir tencereye koyuyoruz, 12- 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Tepsiyi fırından çıkarınca sıcak hamurun üzerine sıcak şerbeti döküyoruz.