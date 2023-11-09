İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Ege'nin şirin şehri Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Belediyesi'nin misafiri olduk ve nefis Manisa lezzetlerini bizzat yerinde deneyimledik. Ege Bölgesi'nin ikinci büyük ili olan Manisa, verimli topraklar üzerinde kurulmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde tam ismiyle 'Magnesia ad Sipylum' olarak anılmıştır. Tarım yaygındır. Sanayileşme hızı bakımından Türkiye'nin üçüncü kenti unvanına sahiptir. Bakalım bizleri bu enfes Manisa sofrasında hangi lezzetler bekliyor?



KULAK ÇORBASI



MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

Aldığı kadar su

Yeteri kadar tuz







KÖFTE İÇİN:

100 gram yağsız kıyma

2 çorba kaşığı irmik

Yarım rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam tuz

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

TERBİYE İÇİN:

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

ÜZERİ İÇİN:

Pul biber

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Hamur için un, yumurta ve tuzu karıştırın. Azar azar su ekleyip, kulak memesinden biraz daha sert kıvamda bir hamur hazırlayın. Yarım saat buzdolabında dinlendirip, mantı hamuru inceliğinde açın. Daha sonra küçük kareler halinde kesin. Birbirlerine yapışmaması için unlayın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kuruyana kadar kızartın. Köfte için kıyma, irmik, soğan, karabiber ve tuzu yoğurun. Nohut büyüklüğünde minik köfteler yapıp, az miktarda sıvı yağda kızartın. Tencereye 5 su bardağı su koyup kaynatın. Hamur ilave edip, 6-7 dakika pişirin. Terbiye için yumurta, un ve yoğurdu iyice çırpın. Çorbanın suyundan 3-4 çorba kaşığı alıp terbiyenin içine ilave edin. Karıştırıp yeniden tencereye ekleyin. Karıştırarak kaynatın. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Servis tabaklarına alıp, üzerlerine köfte ekleyin. Üzeri için pul biberi tereyağında yakıp, çorbanın üzerine gezdirin.



MANİSA KEBABI



MALZEMELER

500 gram dana eti

250 gram kuzu eti

3 yemek kaşığı galeta unu

2 adet kuru soğan

1.5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 adet sarımsak

4 adet tırnak pide

1 tatlı kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı yoğurt

4 adet biber

2 adet domates

YAPILIŞI: Soğanları rendeleyin ya da robottan geçirin. Sarımsakları güzelce ezin. Kıymaları soğan, sarımsak, galeta unu ve baharatlarla en az 10 dakika yoğurun. Kıymadan ince uzun şeritler hainde köfteler hazırlayıp tepsiye dizin ve mümkünse dinlenmesi için buzdolabında yarım saat kadar bekletin. Döküm tavayı ısıtıp köfteleri yüksek sıcaklıkta pişirin. Domates ve biberleri de köftelerin yağında kızartın. Tereyağını eritip içine kırmızı toz biber ekleyin. Tavaya biraz tereyağı koyup küp küp doğradığınız pideleri yağda çevirin. Yoğurdu ince bir tabaka halinde pidelerin üzerine sürün ve tabaklara yerleştirin. Tereyağı sosunu gezdirip en üste de köfteleri yerleştirdiğinizde kebap hazır.



BÖRÜLCE TARATOR



MALZEMELER

500 gr. börülce

6-8 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon

Tuz

YAPILIŞI: Tencereye suyu koyuyoruz, ayıklanmış börülceleri içine atıyoruz. Börülceleri istediğiniz küçüklükte doğrayabilirsiniz ama orijinali büyük olmasıdır. Sarımsakları eziyoruz. Tuz ekleyip karıştırıyoruz. İçine yağı yavaş yavaş ekleyerek sarımsakları yedirerek çırpıyoruz. En son limonu sıkıp karıştırıyoruz. Limon miktarını isteğe göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 çay bardağı su ilave edip tabağa aldığımız börülcenin üzerine döküyoruz.