Peynirin tarihçesi günümüzden 8500 yıl önceye dayanmaktadır. Ortaya çıkışı ve keşfedilmesi hususunda değişik varsayımlar bulunmaktadır.



İLK RİVAYET

Bazı tarihçiler, ilk peynirin Arap bir gezginin, koyun midesinden yapılmış olan bir tulumun içine koyduğu sütün kendiliğinden peynire dönüşmesi yoluyla bulunduğunu düşünmektedir.



İKİNCİ RİVAYET

Eski Yunan tarihine baktığımızda ise, ilk peynirin İskitler tarafından sütün ekşitilerek kısrak sütünden yapıldığı iddia edilmektedir. İskitlerin yaşamış olduğu M.Ö 7. yy civarında üzeri buzlarla örtülü anıtlarda keçi ve koyun derilerinden hazırlanmış kaplarda peynirin izine rastlanmıştır.









ÜÇÜNCÜ RİVAYET

Bazı kaynaklarda ise ilk peynirin Orta Asya'da yapıldığı iddia edilmektedir. Tibetliler, Tatarların ilk peyniri Araplardan önce yaptığını düşünmektedir. Değişik tarih kaynakları incelendiğinde ilk peyniri Fin göçebelerinin Akdeniz ülkelerinde yaptığı varsayımları bulunmaktadır. Değişik kaynaklar farklı milletlerin ilk peyniri yaptığını ya da keşfettiğini söylese de; yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında M.Ö 4000 yıllarına ait peynir kalıntılarına ve peynir yapım alet ve kaplarına rastlanmıştır. Peynir ilk yapıldığı zamanlarda tapınaklarda tüketilmeye başlanmış, daha sonraki medeniyetlerin gelişme hızı nedeniyle kullanım alanı genişlemiştir. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile beraber Avrupa'ya göçün artması ile peynir üretimi daha da artmıştır. Burada manastırlarda yapılan peynirler Avrupa ülkelerindeki peynir çeşitliliğini oluşturmuştur. Kendi tarihimizde ise Kaşgarlı Mahmut'un yazmış olduğu Divanu Lügati't Türk adlı eserde peynirden bahsetmiştir. Ayrıca 11.yy'da yazılan Yusuf Hacib'e ait olan Kutadgu Bilig eserinde de peynir çeşitlerinden bahsedilmiştir. 1680 yılında Osmanlı padişahlarından 4. Murat'ın Nizamnamesi'nde ise yoğurt ve peynir fiyatlarının ayarlanması konusu ele alınmıştır. Yine Osmanlı İmparatorluğu'nun 1851'de katılmış olduğu İngiltere'deki sergide tulum, kaşar ve lor peynirleri sergilenmiştir.



VİTAMİN DEPOSU

A, C, D, E ve K vitaminleri içeren peynir, insan vücudundaki ihtiyaçları karşılar. Bunun dışında B12 ve B6 vitaminleri de içerdiği için organizmaların sağlığı için faydalıdır. Peynirin, beyinden kemik sağlığına kadar insan vücuduna birçok faydası vardır. Fosfor, süt ve süt ürünlerinde kalsiyumun ayrılmaz bir parçasıdır. Birlikte doğal olarak alınırlar. Peynirde yağ oranına bağlı olarak değişen miktarlarda yağda çözünen vitaminler (A, D, E ve K) bulunur. Peyniri vitamin yönünden önemli yapan, bileşimindeki B grubu vitaminlerdir ve bunlar suda çözünebilir.









PEYNİRİN FAYDALARI



Sinir sistemi için faydalıdır.

Hafızayı güçlendirir.

Dişleri güçlendirir. Diş minesine yararlıdır.

Çürük oluşumunu engeller.

Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar.

Kemik erimesi oluşumunu engeller.

Kemik yapısını güçlendirir.

Diyabete karşı korur.

Kilo vermeye kolaylık sağlar.

Kalp hastalıkları riskini aza indirir.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Yorgunluk ve strese karşı iyi gelir.

Tümör oluşumunu engeller.

Migren ağrısına iyi gelir.

Uyku problemini çözer.

Tükürük salgılanmasını sağlar.

Bağırsak bakterilerini korur.

Cildi canlandırır, gençleştirir.

Yıpranmış cildi onarır.

Cilt gözeneklerini besleyerek iyileştirir.

Peynir içerisindeki vitaminler cildin erken yaşlanmasını önler.









PEYNİR ALTI SUYU NEYE İYİ GELİR?



Kalsiyum deposu olduğu için ihtiyacı karşılar.

Kemik sağlığı için birebirdir.

Sindirim problemlerini çözer.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Protein deposudur.

Cildi güzelleştirir.

Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Kan şekerini düzenler.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Karaciğeri temizler.



EV YAPIMI PEYNİR



MALZEMELER

2 litre süt

1 bardak yoğurt

1 yemek kaşığı tuz

SÜZMEK İÇİN:

Temiz tülbent

YAPILIŞI: 2 litre sütü tencereye döküyoruz. Sütümüz kaynamaya başladığı anda 1 çay bardağı yoğurdu ekliyoruz, sürekli karıştırıyoruz. İyice karıştıralım ki yoğurduğumuz erisin. Kesikler oluşmaya başlıyor. Beş dakika sonunda tuz atıp biraz daha kaynatıyoruz. Altını kısıyoruz, karıştırıyoruz. Kesikler iyice oluştuğunda altını kapatıyoruz. Torbamıza yavaş yavaş döküyoruz. Tülbentteki peyniri tezgahın bir köşesine alıp, üstüne ağırlık koyuyoruz. Suyu iyice süzülsün. Bu şekilde altı saat kalması yeterlidir. Altı saat sonunda peynirimiz olmuş demektir. Süzerken ayırdığımız sarı suyunu 1 litrelik cam kavanoza doldurabiliriz. Daha sonra peyniri dilimleyip, 1 yemek kaşığı da tuz atıp salamura yapabiliriz.



PEYNİRİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

100 gram beyaz peynir 309 kaloridir.

100 gram beyaz peynir; A, B2 ve B12 vitaminleri ayrıca kalsiyum, fosfor, çinko minerallerinden zengin protein içerir.