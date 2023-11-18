Kabağın en bilinen özelliklerinden biri farklı çeşitlerinin bulunmasıdır. Ayrıca kabağı pişirmek için değişik yöntemler vardır. Yapılacak olan yemeğe göre bu yöntemlerden istenen tercih edilebilir. O anki zevkinize göre kızartma, buğulama ya da mücver yapmaya karar verebilirsiniz. Bir balkabağı bulduğunuz zaman onu dekoratif bir unsura bile dönüştürme şansınız vardır. Sıcak bölgelerde yetişmesiyle ünlü olan kabakgillerin bir üyesi olan kabak; karpuz ve kavunla aynı familya bünyesinde yer alır.



ÇEŞİTLERİ VARDIR

Çeşitlerinden en fazla bilinen ve tüketileni sakız kabaktır. Sakız kabak uzun ve silindire benzeyen yapısıyla dikkat çeker. Kendisiyle aynı familyadan olan salatalık gibi onun da çekirdekli bir iç yapısı vardır. Popüler kültürde kendine en fazla yer bulmuş olan kabak çeşidi ise bal kabağıdır. Her yıl sonbahar aylarında geleneksel olarak kutlanan Cadılar Bayramı ile özdeş hale gelen bal kabağı ile nefis yemekler yapmak da mümkün olur. Bal kabak çeşitleri kendine özgü renkleri ve enteresan tatları ile bilinir. Kara kabak çeşitleri ya da diğer ismiyle siyah kabak türü fazla bilinmese de leziz yemekler için malzeme oluşturur. Etli meyvesi ile dikkat çeken kara kabak ile kızartma, haşlama türü yemekler yapılarak sofraya eklenebilir.









SAKIZ KABAK DOLMA OLUR

Dolmalık kabak çeşitleri denildiğinde akıllara yoğurt eşliğinde yenilen klasik bir dolma için malzeme oluşturan sakız kabak ve Girit kabağı gelir. Dolma için iyi bir tercih olan bu kabak türü pazarlardan kolaylıkla satın alınır. Küçük ve yuvarlak görünümlü kabakların içini doldurması da son derece kolaydır. Uzun kabak çeşitleri arasında sakız kabak popüler olsa da son yıllarda tanınmaya başlayan iyi bir seçenek daha vardır: Sarı kabak isimli bu tür fark yaratan rengiyle de bilinir. Sarı kabak ile kızartma ya da dolma yapabilirsiniz. Daha hafif bir tat tercihi istiyorsanız yaptığınız salatalara ekleyerek lezzet katabilirsiniz.



MARMARA VE EGE'DE YETİŞİR

Kabak çekirdeği denildiği zaman akıllara bal kabağı bitkisinden elde edilen kabak çekirdeği çeşitleri de gelir. Çerez olarak en fazla tercih edilen türlerden biri olan kabak çekirdeği severek tüketilir. Tüm kabak çeşitlerinin yetiştirilmesi için kabak tohumuna ihtiyaç vardır. Kabak tohumu çeşitleri yetişmek için deniz etkisinin hissedildiği ılıman iklimi sever. Ülkemizde Ege ve Marmara bölgelerinde kabak yetiştiriciliği yaygın durumdadır.









KABAK ÇEKİRDEĞİ KALP VE GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

KABAK, zayıflama sürecine destek veren bir ürün olduğu için diyet yapanlar tarafından tercih edilmelidir. Kalori oranının az olması bu yönünü destekler.

Kabak içerdiği maddeler sayesinde göz sağlığını korur ve böylelikle daha iyi görmeyi sağlar.

C vitamini ve lifler yönünden zengin olduğu için sindirim sistemini korur ve vücudun gücünün artmasına da yardımcı olur.

Yüksek derecede antioksidan içerir, cilt sağlığını korumayı da sağlar ve cildin görünümünü düzeltir.

Saç sağlığını da olumlu yönde etkiler ve saçların daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

Uykusuzluk sorununu önleyerek daha enerjik bir yaşama katkıda bulunur ve birçok hastalığın oluşmasını önler.

Kabak, omurganın güçlenmesini sağlayarak kemik sağlığına olumlu yönde etki yapar.

Ayrıca eklem sorunlarının oluşmasını da önler.

Kabak çekirdeği içeriğindeki magnezyum oranı ile kalp sağlığını korur.

Uykudan önce kabak çekirdeği yemek melatonin ve serotonin hormanlarını arttırdığından sizi dinlendirir.

Kabak çekirdeği içeriğinde bol miktarda çinko bulundurduğundan prostat hastaları için faydalıdır.

İçeriğindeki yoğun omega 3 ile diyabet riskini azaltır, kötü kolesterolü engeller. Kanın akışkanlık seviyesini arttırır ve damar tıkanıklığı riskini önler.









BAL KABAĞI KÖFTESİ



MALZEMELER

1 kilo bal kabağı

2 demet taze soğan

2 kahve fincanı un

5 adet yumurta

1 demet dereotu

1 demet nane

1.5 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

Yeterince tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Bal kabağını rendeliyoruz. Soğanları, dereotunu ve naneyi ince ince kıyıyoruz. Çok hafif tuzlayarak unu ilave edip karıştırıyoruz. Öte yandan bir kap içine yumurtaları kırıp hafifçe çırptıktan sonra ilave ediyoruz. Kabakların sulanmasına fırsat vermeden rende kaşarı da karıştırıyoruz. Kaşık kaşık alıp kızdırılmış ayçiçek yağında kızartıyoruz.