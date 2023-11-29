İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hepimizin bilmediği, çoğunlukla çimenliklerde rahatsız edici bir ot olarak görülen ama faydalı bir bitki olan hindibadan söz edeceğim...

Hindiba, çok güçlü bir şifa kaynağıdır. Hindiba denince aklımıza, uzun lahanaya benzer beyaz yapraklar, yabani yeşil tırtıklı radika ve tüylerden oluşan dairesel çiçeği gelir. Ben bugün tüm dünya mutfaklarında kullanılan beyaz hindiba ile denediğim yemekleri anlatacağım. Hindibanın kökleri kurutulduğu vakit kahve olur. Yapraklarından da olağanüstü lezzetli yemekler yapılır.

Sizlere bir sebze ve meyve ile tarifler verdiğim zaman; kendi mutfağımda pişirmeden önce muhakkak yabancı kaynaklara da göz atıyorum. Bu sayede aynı ürünün farklı kültürlerdeki işlenişlerini gözlemleme fırsatı buluyorum.

Kimi zaman, pişirmeyi hayal ettiğimiz bir sebzeyi, bizden çok uzaklardaki mutfaklarda pişirildiğini, bazen de asla çiğ olarak tüketmeyi düşünemeyeceğimiz bir sebzeyi, çiğ olarak salatalarda kullanıldığını görüyorum. Hindiba da bunlardan bir tanesi.

Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...



HİNDİBALI ET



MALZEMELER

Hindiba yaprakları

4 dilim dana antrikot

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil köy biberi

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı







YAPILIŞI: Öncelikle tereyağında antrikotları arkalı önlü mühürleyip bir tabağa alıyoruz. Tuz ve karabiber serpiyoruz. Diğer yandan zeytinyağında soğan, sarımsak ve biberi soteliyoruz. Biraz kaynar su ilave ediyoruz ve pişirdiğimiz antrikotları ilave ediyoruz. Hindiba yapraklarını, sirke ve şekeri de içine atıp hepsini beraber pişmeye bırakıyoruz. Ardından içinden etleri alıp malzemeyi bir süzgeçten geçiriyoruz. Cam fırın kabının içine antrikotları, yanlarına hindiba yapraklarını ve süzdüğümüz sosu da ilave ederek, önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirip servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Soğan, sarımsak ve biberden oluşan sosu, süzgeçten geçirmek istemezseniz blender ile çekebilirsiniz.



HİNDİBA SALATASI



MALZEMELER

Hindiba yaprakları

Kuru üzüm

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı labne peyniri

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Hindiba yapraklarını minik minik doğruyoruz. Sosu hazırlayıp hindiba yaprakları ile harmanlıyoruz. Kuru üzümleri üzerine serperek servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Bir tür coleslaw salatasına benzeyen bu salataya, rendelenmiş havuç ve lahana da ekleyebilirsiniz.



SOMON FÜMELİ HİNDİBA



MALZEMELER

4 dilim somon füme

Hindiba yaprakları

1 kase labne peyniri

Dereotu

1 yemek kaşığı kapari turşusu

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

YAPILIŞI: Labne, süzme yoğurt, sarımsak, dereotu ve kapari turşusunu karıştırıyoruz. Hindiba yapraklarının ortasına önce labneli karışımı, üzerine de somon fümeyi yerleştiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Somon füme yerine, ton balığı da kullanabilirsiniz, çok yakışıyor.