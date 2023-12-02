Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kakule var. Kakule, zencefilgiller ailesinden elettaria ve amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır. Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 metre boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan'ın bataklık ormanlarında yabani olarak yetişir. Kakulenin meyveleri 1-2 cm uzunlukta, sarımsı yeşil ve kirli beyazımsı renktedir. Tohumları mercimek şeklinde ve büyüklüğünde, kırmızımsı esmer renkte olup, keskin kokuludur. Kakule yetiştiği yere göre isim alır. Seylan kakulesi, Malabar kakulesi, Siyam kakulesi gibi.



NERELERDE KULLANILIR?

Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni olarak kullanılır. İsveç ve Finlandiya'da unlu mamüllere de katılır. Hintler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır. İştah açıcı, ve gaz söktürücü etkilere sahiptir. Arapça ve Farsça 'Hêl' olarak bilinen kakule, İngilizce'de 'cardamom' olarak bilinmekte olup, çaya farklı bir aroma katmaktadır. Bergamotu andıran özel kokusundan dolayı ayrıca kakule aromalı çaylar da üretilir.







Kakule, yoğun aromatik, reçineli bir kokuya sahip güçlü, benzersiz bir tada sahiptir. Siyah kakule, daha dumanlı bir aromaya sahiptir. Yeşil kakule, ağırlık olarak en pahalı baharatlardan biridir, ancak lezzet vermek için çok az gereklidir. Açıkta kalan veya öğütülmüş tohumlar lezzetlerini çabucak yitirdikleri için bölmede saklanır. Hint yemeklerinde yaygın bir malzemedir. Bazı Orta Doğu ülkelerinde, kahve ve kakule genellikle yüzde 40'a varan kakule karışımları üretmek için ahşap bir havanda öğütülür ve bir tavada, odun veya gaz üzerinde birlikte pişirilir. Asya'da, her iki tür kakule de özellikle güneyde hem tatlı hem de tuzlu yemeklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Her ikisi de Hint ve Nepal mutfağında sık kullanılan bileşenlerdir . Yeşil kakule genellikle geleneksel Hint tatlılarında kullanılır. Öğütülmüş kakule kısa bir raf ömrüne sahiptir, bu nedenle en iyi aroma ve lezzet için kakule satın alın ve tohumları kendiniz öğütün. Tohumlarını baharat olarak kullandığınız kakulelerin kabuğunu ise çaylarınıza ve kompostolarınıza atarak muhteşem bir aroma elde edebilirsiniz.



FAYDALARI

Kakule, gaz giderici özelliklere sahiptir. Bu sayede sindirim sürecine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde de oldukça etkili olan kakule, mide asitlerini düzenler. Kakulenin idrar söktürücü özelliği var. Böbreklerde biriken kalsiyumu atmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur. Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir. Kakule içinde bol miktarda A vitamini barındırır. A vitamini ise güçlü bir hafıza için en iyi vitaminler arasında yer alır. Kakule oldukça etkili bir anti depresandır. Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla savaşır. Kakule soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletir.







CEVİZLİ KAKULELİ KEK



MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağından az şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi

1 şeker kaşığı çekilmiş kakule

1 şeker kaşığı toz zencefil

1 şeker kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı damla çikolata

Bir tutam tuz

Elenmiş un



YAPILIŞI: Kakuleli kek tarifine geçmeden önce fırını önceden 180 derecede ısıtın. Kalıbı katı yağ ile yağlayıp buzdolabına atın. Oda sıcaklığındaki yumurtaları tuz ve şekerle yüksek devirde çırpın. Sırayla; sütü ve yağı ekleyin, spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Ayrı bir kapta elenmiş un, kabartma tozu, vanilya, öğütülmüş kakule, zencefil, tarçın, hindistan cevizi, ceviz içi, portakal kabuğu rendesi ve damla çikolataları harmanlayın. Elenmiş malzemeleri, sıvı harçla nazikçe karıştırın. Karışımı hazırlanan kalıba dökün ve 40- 50 dakika ya da kekin ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Kek soğuyunca kalıptan çıkarın ve üzerini pudra şekeri ya da seçtiğiniz bir sosla süsleyin.