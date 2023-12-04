İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çay saatlerine uygun nefis üç turta tarifim var.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







KARAMELİZE AYVALI TURTA

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

2 adet yumurta

250 gr. margarin

Yarım çay bardağı süt

8 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

UN İÇİ İÇİN:

4 adet ayva

5 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı çekilmiş ceviz

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

SERVİS İÇİN:

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Hamuru yoğuracağımız kaba erittiğimiz margarin, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı koyup bir kaşık yardımıyla hafif karıştırıyoruz. Daha sonra aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında hamur elde ediyoruz. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlıyoruz. Ayvaları rendeleyip bir tencereye alıyoruz, üzerine şekeri ekliyoruz. Ayvalar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra ocaktan alıp tarçını ekleyip karıştırıyoruz. Turtayı pişireceğimiz kabı sıvı yağ ile hafifçe yağlıyoruz. Hamurun bir kısmını üst şeritleri için ayırıyoruz. Hamuru kabımıza döşüyoruz, ayva harcını da üzerine yayıyoruz. Üstüne şeritleri koyup yumurta sarısı sürüyoruz. Ayvalı turtayı 180 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Turta piştikten sonra üstüne pudra şekeri serpiyoruz.







TAHİNLİ TURTA

MALZEMELER

1 su bardağı badem

Yarım su bardağı kuru hurma

3 adet yumurta akı

1 çay bardağı toz şeker

Yarım su bardağı çırpılmış krema

2 tatlı kaşığı toz şeker

30 gr. tahin

30 gr. pekmez

YAPILIŞI: Fırını 180 derecede ısıtıyoruz. Kek kalıbını yağlıyoruz ve yağlı kağıt koyuyoruz. Bir kapta yumurta akını çırpıyoruz. Şekeri yavaşça ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Badem ve tahin pekmezli karışıma koyup karıştırıyoruz. Daha sonra hurmaları ekliyoruz. Hazırladığımız karışımı kalıba döküyoruz. Fırında 30 dakika pişiriyoruz. Kremasını hazırlamak için, kremayı ve ekstra şekeri köpürtüyoruz. Düzgün bir şekilde kekin üzerine sürüyoruz.







NAR REÇELLİ TURTA

MALZEMELER

300 gr. margarin

3 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı çekilmiş fındık

1 adet yumurta

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1/2 tatlı kaşığı karanfil

4 çorba kaşığı nar reçeli

YAPILIŞI: Margarini, yumurtayı ve şekeri elimizle iyice karıştırıyoruz. Un, fındık, tarçın ve karanfil tozunu ekliyoruz. Yavaş yavaş margarin ekleyip yoğuruyoruz. Hamurun dörtte üçünü kalıba yayıyoruz. Altına yağlı kağıt yayabilirsiniz. Üstüne nar reçeli sürüyoruz. Kalan hamurla şeritler yaparak turtanın üstünü süslüyoruz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişiriyoruz.