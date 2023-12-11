Herkese merhaba... Ekonomik bütçelerle nefis sofralar hazırlamayı hangimiz istemeyiz? Bu akşam menümüzde, davet sofralarımda sıklıkla yaptığım, Türk damak tadına uygunluğu ile bilinen patlıcan beğendi çorbası var. Ardından hardal soslu karışık yeşillikli bir salata... Ana yemek olarak ise kimsenin hayır diyemeyeceği domates soslu bulgurlu kara lahana sarması var. Market ve pazar fiyatları, marketin büyüklüğü ve pazarın hangi şehirde olduğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor olsa da, temelde uygun fiyatlı menülerin hazırlanmasının en mühim kaidelerinden biri, kullanılacak gıda maddelerinin mevsiminde olup olmamasına dikkat etmekten geçiyor. Hem de mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler çok daha sağlıklı oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



PATLICAN ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet konserve közlenmiş patlıcan veya 2 adet közlenmiş bostan patlıcanı

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

2 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Tuz

Karabiber







YAPILIŞI: Tereyağını eritin, unu ilave edip kavurun. Közlenmiş patlıcanı da ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından yavaş yavaş sütü ekleyin. Beğendiyi et suyuyla açın, baharatlar ekleyin. Kıvamına göre kaynar su ekleyip servis edin.



DOMATES SOSLU BULGURLU KARA LAHANA SARMASI



MALZEMELER

20 adet karalahana yaprağı

1 adet kuru soğan

1/2 su bardağı pilavlık bulgur

1 tutam maydanoz

1 tutam taze nane

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Toz şeker

Tuz

Karabiber

SOSU İÇİN:

3 adet Çanakkale domatesi

5 diş sarımsak

1 tatlı taşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Soğanı minik minik doğrayıp zeytinyağında kavurun. Ardından bulguru ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Bir su bardağı sıcak su, toz şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Suyunu çekince ince doğranmış maydanoz ve taze naneyi ekleyin. Kara lahanaları sıcak suda beş dakika bekletin. Ardından soğuk su ile iki-üç su yıkayın. Yaprakların içine harçtan koyun ve sarın. Sos için: Domatesleri ve sarımsağı rendeleyin. Zeytinyağında salça ile birlikte kavurun. Sarmaları tencereye almadan önce, en altına maydanoz ve nane saplarını dizin. Üzerine gelişi güzel sarmaları atın ve en üste domates sosu dökün. En üstü ise asma yaprakları ile örtün ve açılmasını önlemek amacı ile büyük bir tabak ile kapatın. Ocakta en kısık ateşte öncelikle hiç su ilave yapmadan pişirmeye başlayın. Kaynadıktan sonra yarım çay bardağı kadar kaynar su ekleyin.