Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sürprizli iki tarife yer veriyorum. Mayonez kullanarak kek, poğaça mı yapılır diye şaşıranlar bir yana dursun; bugün sizin için hazırladığım tarifler gerçekten son derece enteresan ve sürprizli. Hepimiz mayonezli salatalar, makarnalar, ezmeler, dip soslar yapmaya alışkınız ama mayonezi bazı reçetelerde yumurta ve yağ yerine kullanmayı denemeyiz. 'Mayonezin özünü oluşturan yumurta ve yağ bileşeni olduğuna göre pekala mayonezle yapılan şahane kabaran keklerimiz ve pofidik poğaçalarımız olabilir' düşüncesinden hareketle yumurtasız ve yağsız mayonezli bir browni ve mayonezli, mayalı bir hamurdan mis gibi zeytinli açmalar yaptım. Mayonezin mutfaklardaki kullanım alanını genişletmek için onun etkin malzemelerinin yumurta ve sıvı yağ olduğunu fark etmemiz yeterli aslında.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



MAYONEZLİ KEK



MALZEMELER

2 su bardağı un

150 gr. kakao

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı toz tarçın

1 su bardağı mayonez







SOSU İÇİN:

2 su bardağı süt

1.5 yemek kaşığı un

1 çay bardağından az şeker

2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI: Mayonezle şekeri karıştırıyoruz. Üzerine diğer malzemeyi eleyerek ilave edip hepsini karıştırıyoruz. İstediğimiz bir kalıba döküp önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

SOSU İÇİN: Tüm malzemeyi iyice çırpıp pişiriyoruz. Sıcak kekin üzerine incecik sürüyoruz.



PÜF NOKTASI

Brownie sosunuzun daha parlak görünmesini istiyorsanız sosunu pişirirken bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edebilirsiniz.



MAYONEZLİ PUF POĞAÇA



MALZEMELER

2 yemek kaşığı mayonez

3.5 su bardağı un

1 paket toz maya

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 su bardağı ılık süt

3 yemek kaşığı zeytin ezmesi

Üzeri için yumurta sarısı ve çörek otu

YAPILIŞI: Zeytin ezmesi hariç diğer malzemeleri yoğurup üzerini nemli bir bez ile örterek 30 dakika dinlendiriyoruz. Hamurdan küçük parçalar kopartıp elimizde yuvarlak açıyoruz ve zeytin ezmesini incecik sürüyoruz. Sonra kapatıp kıvırıyoruz ve iki ucu birleştirip açma şekli veriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serperek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Aynı mayonezli hamurdan şahane peynirli poğaçalar da yapıp fırınlayabilirsiniz.



EV YAPIMI MAYONEZ



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

2 tutam tuz

YAPILIŞI: Sırasıyla yumurta, yağ, sirke ve tuzu bir kaba koyun. Blender'ı en yüksek devirde çalıştırın. İlk 10 saniye böyle karıştırdıktan sonra mikseri yavaşlatın. Mayonez kıvamı alınca blender'ı bir kez daha hızlandırın ve dipten yukarı kadar tüm malzemeleri karıştırarak yağların karışmasını sağlayın. Mayoneziniz hazır.