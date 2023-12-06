Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İdil Çimrin Hem leziz hem doyurucu
İletişim Bilgileri
İDİL ÇİMRİN
06 Aralık 2023, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Hem leziz hem doyurucu

Artık sağlıklı beslenmenin zamanı geldi de geçiyor. Kahvaltıda yulaf ezmesini farklı türevlerde pişirmek son yılların en trend kahvaltı alışkanlıklarından bir tanesi. Yulaf ezmesi, her sağlıklı beslenmenin içinde bulunması gereken bir gıda maddesi. Yulaf ezmesini mükemmel yapan ise düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Kaliteli karbonhidrat da tam olarak böyle bir şey aslında.

KAKAOLU YULAF LAPASI

MALZEMELER
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı yulaf
1 adet muz
1 tatlı kaşığı kakao
1 çay kaşığı zencefil tozu



YAPILIŞI: Sütü, kakaoyu, zencefili, yarım muzu ve yulafı bir tencerenin içinde kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Yulaflar sütü emip süt koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp kaseye boşaltıyoruz. 5 dakika kadar ılımasını bekliyoruz. Üzerini dilimlenmiş muz ve istediğimiz meyve ile süslüyoruz.

KIRMIZI YULAF LAPASI

MALZEMELER
4 yemek kaşığı yulaf
1 su bardağı badem sütü
Çay kaşığının ucuyla tarçın, zencefil, vanilya
1 kase vişne
YAPILIŞI: Vişneleri blenderda püre haline getiriyoruz. Diğer tüm malzeme ile birlikte ocağa alıp kısık ateşte pişiriyoruz.

ARMUTLU YULAF LAPASI

MALZEMELER
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 çay bardağı yağsız süt
1 adet armut
2 adet ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI: Armutu küçük bir tencerenin içine rendeliyoruz. Yulaf ezmesi, ceviz içi, tarçın ve sütü de tencereye ekliyoruz. Orta dereceli ateşte, sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Yulaf ezmesi yumuşadığında ateşten alıyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA