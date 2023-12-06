Artık sağlıklı beslenmenin zamanı geldi de geçiyor. Kahvaltıda yulaf ezmesini farklı türevlerde pişirmek son yılların en trend kahvaltı alışkanlıklarından bir tanesi. Yulaf ezmesi, her sağlıklı beslenmenin içinde bulunması gereken bir gıda maddesi. Yulaf ezmesini mükemmel yapan ise düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Kaliteli karbonhidrat da tam olarak böyle bir şey aslında.



KAKAOLU YULAF LAPASI



MALZEMELER

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

1 tatlı kaşığı kakao

1 çay kaşığı zencefil tozu







YAPILIŞI: Sütü, kakaoyu, zencefili, yarım muzu ve yulafı bir tencerenin içinde kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Yulaflar sütü emip süt koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp kaseye boşaltıyoruz. 5 dakika kadar ılımasını bekliyoruz. Üzerini dilimlenmiş muz ve istediğimiz meyve ile süslüyoruz.



KIRMIZI YULAF LAPASI



MALZEMELER

4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı badem sütü

Çay kaşığının ucuyla tarçın, zencefil, vanilya

1 kase vişne

YAPILIŞI: Vişneleri blenderda püre haline getiriyoruz. Diğer tüm malzeme ile birlikte ocağa alıp kısık ateşte pişiriyoruz.



ARMUTLU YULAF LAPASI



MALZEMELER

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay bardağı yağsız süt

1 adet armut

2 adet ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Armutu küçük bir tencerenin içine rendeliyoruz. Yulaf ezmesi, ceviz içi, tarçın ve sütü de tencereye ekliyoruz. Orta dereceli ateşte, sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Yulaf ezmesi yumuşadığında ateşten alıyoruz.