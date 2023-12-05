Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün benim orjinalini bulduğum zaman bayıla bayıla yediğim, ancak sahtelerinden hiç hoşlanmadığım ve kakaolu pudinglere supangle diyen kişi ve kurumlara gıcık olduğum, 'İngiliz çorbası' anlamına gelen Soup Anglaise, yani supangle dosyasını açıyorum. Adım adım takip ederseniz, siz de gerçek supangle lezzetine kavuşup damağınızı şımartabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SUPANGLE



MALZEMELER

4 su bardağı süt

4 tatlı kaşığı un

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

50 gr. bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı







YAPILIŞI: Süt, un, kakao, yumurta sarısı ve toz şekeri çırpma teliyle iyice çırpıyoruz. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Göz göz olduğu zaman bitter çikolatayı elimizle kırıp muhallebinin içine atıyor ve eritiyoruz. Ocaktan alıp tereyağı ve istenirse vanilya ilave ediyoruz ve mikserden pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Servis kaselerine önce supangle kekini parçalayıp koyuyoruz, üzerine supangleyi döküyoruz. Biraz soğuyunca çatalla şekil veriyoruz ve rendelenmiş çikolata ve toz Antep fıstığı ile süslüyoruz.

PÜF NOKTASI:

Supanglelerin önce oda sıcaklığında ılınmasını bekliyoruz, ardından süsleyip buzdolabına kaldırıyoruz. İsterseniz Hindistan cevizi rendesi ile de süsleyebilirsiniz.



SUPANGLE KEKİ



MALZEMELER

2 adet yumurta

2 kahve fincanı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2 kahve fincanı un

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Ardından sıvı yağ ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Kakao ve un eleyerek karışıma ilave ediyoruz. Kek hamurunu yağlanmış bir fırın tepsisine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI:

Supangle kekini hazırlamaya vaktiniz ve sabrınız yok ise, kalmış bir parça kek ya da bayat kurabiyeleri de sütle ıslatıp supangle servis edeceğiniz kaselerin en altına dizebilirsiniz.



BEYAZ SUPANGLE



MALZEMELER

1 kilo süt

2 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı + 2 kaşık un

1 yumurta sarısı

Vanilya

150 gram beyaz çikolata

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su br soğuk su

Kupların tabanı için;

4 tane kedidili ( bebe bisküvisi de olur )

SÜSLEMESİ İÇİN;

Beyaz çikolata

YAPILIŞI: Tencereye çikolata, tereyağı ve soğuk su dışındaki malzemeleri alalım ve kıvam koyulaşana kadar orta ateşte karıştırarak pişirelim. Kaynadığını görünce içine çikolatasını kıralım ve tereyağını atalım, altını kapatalım karıştıralım. İkisi de eridikten sonra 15 dk bekleyelim ve soğuk suyunu ekleyip mikserle güzel bir şekilde karıştıralım. Kupların altına, kedidili bisküviyi rondodan geçirip 1 tatlı kaşığı koyalım. Üstlerine supanglemizi ekleyelim, süslemesini yapalım ve dolapta soğuduktan sonra servis yapalım.