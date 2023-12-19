Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hem son derece basit, hem son derece ekonomik, hem de son derece havalı üç adet çay saati lezzeti var. Pahalı malzemelerle harikalar yaratmak biraz daha kolay olsa da; esas maharet, uygun bütçelerle aynı sofraları kurabilmek. Türk annelerinin en büyük özelliği ekonomik sofralar hazırlamak olduğuna göre, benim hazırladıklarımdan çok daha ekonomik alternatifleri sizler zaten yapıyorsunuzdur. Denememi istediğiniz tarifler olursa lütfen bana idilikanınmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşın. Sizden gelecek tarifleri bizzat deneyip daha sonra herkese aktarmak müthiş keyif verecektir bana.



NANELİ TATLI BÖREK



MALZEMELER

16 adet hazır baklava yufkası

ARASINA SÜRMEK İÇİN:

150 gr. eritilmiş tereyağı

HARÇ İÇİN:

Yarım kg. tatlı lor

Yarım su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı kuru nane







ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için toz tarçın

YAPILIŞI: Öncelikle harcını hazırlamak için; tatlı lor, nane ve şekeri bir kasede karıştırıp kenara alıyoruz. Ayrı bir yerde iki adet baklava yufkasını, arasına tereyağı sürerek üst üste yerleştiriyoruz. Daha sonra ortadan ikiye katlıyoruz. Yufkanın dar olan kısımlarına harcı pay edip önce iki yanda kalan kenarları hafif içe doğru katlıyoruz, daha sonra sigara böreği gibi sarıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbet için şeker ve suyu kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyip ılınmasını bekliyoruz. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdiriyoruz.



SEBZELİ TERİN KEK



MALZEMELER

2 orta boy kabak

1 büyük dilim balkabağı

1 adet patates

1 adet havuç

4 adet yumurta

Yarım demet dereotu

20-25 dal maydanoz

8-10 adet yeşil soğan

Aldığı kadar un

1 adet kabartma tozu

1 kahve fincanı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI: Kabakları soyuyoruz, rendeleyip suyunu sıkıyoruz. Balkabağı, patates ve havucu rendeliyoruz. Yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Yumurtları ayrı bir kapta köpük köpük olana kadar iyice çırpıyoruz. Bütün malzemeleri kek yapıyormuş gibi birleştiriyoruz. Koyu bir kek hamuru elde edene kadar un ilave ediyoruz ve yağlanmış tepsiye döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz.



MANDALİNA REÇELLİ KEK



MALZEMELER

1.5 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu

1 adet mandalinanın rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 kahve kaşığı tarçın

ÜZERİ İÇİN:

1 küçük kase mandalina kabuğu reçeli

File badem

YAPILIŞI: 1.5 su bardağı toz şekerle üç adet yumurtayı çırpıyoruz. Ayçiçek yağını ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra taze sıkılmış bir su bardağı mandalina suyunu ilave ediyoruz. Üç su bardağı unu azar azar ilave ederken, bir paket kabartma tozunu da ekliyoruz. Bir adet mandalinanın rendelenmiş kabuğunu kek hamuruna karıştırıyoruz. Karışımı, yağlanmış kek kalıbına boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 50 dakika pişiriyoruz. Diğer yandan, mandalina kabuğu reçelini doğruyoruz ve şerbeti ile birlikte bir dakika kadar ısıtıyoruz. Sıcak kekin üzerine döküyoruz ve file bademlerle süslüyoruz.