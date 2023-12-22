İdilika'nın Mutfağı'nda bugün dillere destan Hatay sofrasına konuk oluyoruz. Hatay 1938'de sınırlarımıza dahil olan ve toprak bütünlüğüne sonradan katılan tek şehrimiz olma özelliğini taşıyor. Roma dönemindeki adı Antioch olan Hatay'ın mutfağı, Türk mutfağının yanı sıra uluslararası bir şöhrete de sahiptir.



ŞİŞPEREK ÇORBASI



MALZEMELER

1/2 kilogram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 adet yumurta







YOĞURT SOSU İÇİN:

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı un

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAĞI İÇİN:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI: Hazırlamaya ilk önce mantıdan başlayalım ve klasik mantı yapalım. Daha sonra nohut, kuşbaşı et ya da kemikli eti yaklaşık 5 su bardağı su ile düdüklüde haşlayalım. Haşlanan etli suya hazırladığımız mantı hamurlarını atıp bir iki taşım kaynatalım. Diğer yandan ayrı bir kapta 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı un, yoğurt ve zeytinyağını mikserle iyice çırpalım, kaynayan yemeğe sürekli karıştırarak ekleyelim. Daha sonra ezdiğimiz sarımsağı ilave edelim. Son olarak 4 yemek kaşığı zeytinyağında 1 tatlı kaşığı nane yakıp yemeğe ekleyelim.



MÜTEBBEL



MALZEMELER

3-4 adet köz patlıcan

1 su bardağı tahin

1-1.5 çay bardağı limon suyu

3 diş sarımsak

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 çay bardağı ceviz

Pul biber

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Köz patlıcanların kabuğunu soyup, muntazam bir şekilde kıydıktan sonra derin bir kapta tahinle harmanlayalım. Limon suyumuzu ilave edelim. Ardından sarımsaklarımızı sahanda dövüp ekleyelim. Son olarak tuz serpelim. Ceviz, pul biber ve zeytinyağı ile servis edelim.



HATAY USULÜ HETTÜŞ



MALZEMELER

3 dilim bayat ekmek

2 adet küçük boy kuru soğan

1 deste semizotu

2 adet domates

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke ve tuz

YAPILIŞI: Taze olarak alınan ya da bahçeden toplanan semizotunu yıkayıp yapraklarını ayıklayalım. Üç dilim bayat ekmeği ve kabukları soyulan kuru soğanları ince ince kıyalım. Bir tabak içerisinde karıştırarak üzerine 1 tatlı kaşığı sirkeyi gezdirelim. Domatesleri küp küp doğrayarak salata tabağına ilave edelim. Daha sonra ise semizotu yapraklarını ekleyelim. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu da ilave ederek karıştıralım. Salata, servise sunulmak için hazır.