Bütün okuyucularımızın yeni yılını kutluyorum. Sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bana idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.









CEVİZ EZME



MALZEMELER

2 dilim bayat ekmek içi

1/2 su bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sirke

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Ceviz içini havanda eziyoruz. Bayat ekmek içini ıslatıp elimizle suyunu sıkıyoruz. Sarımsakları soyup eziyoruz. Ceviz içi, ekmek içi ve ezilmiş sarımsağı bir kaseye alıp iyice karıştırıyoruz. Sirke ve zeytinyağını karıştırarak azar azar ilave ediyoruz. Tuz ekliyoruz. Süsleyip servis ediyoruz.



BALKABAĞI ÇORBASI



MALZEMELER

1300 gr. balkabağı

4 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 adet soğan

4 yemek kaşığı krema

2-3 diş karanfil

Yarım demet dereotu

Tuz

Karabiber

Toz muskat

SERVİS İÇİN:

Ceviz ve tereyağı

YAPILIŞI: Balkabağını soyup ufak ufak dilimleyin ve derin bir tencereye alın. Üzerine sütü ve suyu ilave edin. Tuz, biber, muskat, soyulmuş soğan ve karanfilleri ekleyin. Kabaklar iyice yumuşayana kadar en az 40 dakika kaynatın. Ateşten alınca soğan ve karanfilleri çıkarın. Çorbayı mikserden veya süzgeçten geçirin. Sıcak olarak tabaklara paylaştırın. Her tabağa bir kaşık krema ve tereyağında sotelenmiş cevizleri ekleyip servis edin.









SEBZELİ BÜTÜN TAVUK



MALZEMELER

Bütün tavuk

40 gr. zeytinyağı

2 adet havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet limon

1 adet kereviz

Biberiye

Kekik

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

YAPILIŞI: Tavuğu yıkayıp temizliyoruz. Tuz ve limon suyu ile iyice ovup emmesini bekliyoruz. Yıkanan tavuğun üzerinde kalan derilerini kesip derin bir kaba soğan, sarımsak, havuç, limon, biberiye, tuz, kekik, kereviz ve biraz zeytinyağı koyup karıştırıyoruz. Tavuğun boşluğuna sebzeleri sıkı bir şekilde dolduruyoruz. Açık olan tavuğun derilerini bir araya getirip sıkıca bağlıyoruz. Zetinyağı, tuz ve biber karışımını tüm yüzeylere iyice sürüp tavuğu, göğüs kısmı tepsinin yüzeyine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. 200 derecede pişiriyoruz. Tavuğu fırından alıp göğüs yukarıya gelecek şekilde tepsiye yerleştirip tekrar fırına sürdükten sonra fırının sıcaklığını 220 dereceye artırıp 10 dakika daha pişiriyoruz.



NAR EKŞİLİ PATLICAN



MALZEMELER

2 adet bostan patlıcan

2 kaşık süzme yoğurt

2 kaşık yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş rendelenmiş sarımsak

3 yemek kaşığı mayonez

Tuz

SERVIS İÇİN:

1 yemek kaşığı nar ekşisi

İç Antep fıstık

YAPILIŞI: Patlıcanları közlüyoruz. Diğer malzemelerle karıştırıyoruz. Servis ederken nar ekşisi döküp fıstıkla süslüyoruz.









KESTANELİ İÇ PİLAV



MALZEMELER

3 su bardağı pilavlık pirinç

4 su bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 adet et bulyon

250 gr. soyulmuş kestane

2 çay bardağı kuş üzümü

1 paket çam fıstığı

2 adet küp şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI: Kestaneleri haşlıyoruz. Bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Zeytinyağı ve çam fıstıklarını ekleyip kavuruyoruz. Soğanı ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. Pirinçleri de ekleyerek 10 dakika kadar kavuruyoruz. Daha sonra içerisine sıcak suyu, baharatları, tuzu, kuş üzümünü ve bulyonu ekliyoruz. 20 dakika kadar pişirmemiz gerekiyor. Pişmesine az bir zaman kala haşladığımız kestaneleri üzerine atıyoruz, daha sonra karıştırıyoruz. Demlenmesini bekliyoruz. Kestaneli iç pilavımızı yılbaşında hindi dolması ve tavuk dolmasında kullanabilirsiniz.



HİBEŞ



MALZEMELER

1.5 su bardağı tahin

5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

3 diş Sarımsak

2 adet limon

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2.5 tatlı kaşığı kimyon

1.5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Sarımsakları rendeliyoruz. Sarımsaklarla diğer bütün malzemeyi iyice karıştırırıp birbiriyle özleştiriyoruz. Tuz, limon ayarını damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Ekmek üzerine sürerek yiyoruz.