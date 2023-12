Yılbaşı, yeni bir yılın gelişinin kutlandığı, tüm aile ve arkadaşların bir arada olduğu en özel günlerden biridir. Büyük sofraların kurulduğu bu özel gecede, sofranın en özel konuğu ise, hindidir. Kuzey Amerika kökenli bir hayvan olan hindi, Amerika'ya ilk göçenler tarafından keşfedilmiştir. Aztekler tarafından evcilleştirilen hindi, 1520'li yıllarda İspanyol ve Portekizli kaşifler tarafından İspanya'ya getirilmiş. Ardından tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Osmanlı'nın sınırları o dönemde Avrupa'da yer aldığı için, Osmanlı Devleti de hindiyle tanışmıştır. Önceden yılbaşı yemeklerinde çoğunlukla, kaz tercih edilirdi. Bunun nedeni Ağustos ayında çiftliklerde dolaşan ve hasat esnasında dökülen tahılları toplayan kazların, yılbaşı zamanında şişman olmaları olabilir. Hindi ise yılbaşı değil, şükran yemeği olarak bilinirdi. Şükran günü, Amerika'da yaşayanlar, büyük bir ziyafet sofrası hazırlar, geçen yılın nimetlerine şükretmek için bu özel günü kutlardı. 1800'lü yıllardan sonra hindi, zengin İngiliz hanelerinde popüler olmaya başlamıştır. Hatta İngiliz kraliyet ailesi de 1850'li yıllarda, yılbaşı menüsünde kuğu yerine hindiye geçiş yapmış. Hindi etinin besin değerleri bakımından zengin olması ve kalori bakımından da uygun olması, hindiyi vazgeçilmez bir yılbaşı yemeğine dönüştürüyor. Aslında senenin her zamanında ulaşabileceğimiz hindi eti, yılbaşı zamanı gelince daha sık rastladığımız bir gıda haline geliyor. Özellikle bütün hindi satışı, bu zamanlarda artış gösteriyor. Senenin son gününde adı epey anılan; özenle marine edilip, fırında saatlerce pişirilen hindinin, sofraya geldiğinde yarattığı o ihtişamlı görünüm için bir yıl beklenir doğrusu.









3 KİLODAN AZ OLMASIN

Yılbaşı döneminde, bütün hindi bulma konusunda sıkıntı çekeceğinizi sanmıyoruz. Temizlenmiş ve dondurulmuş olarak satılan bütün hindiler, ev ortamında pişirmek için büyük kolaylık sağlıyor. Fakat bu noktada, dikkat ettiğiniz takdirde daha leziz bir hindiye sahip olmanızı sağlayacak birkaç ipucu var. Örneğin, satın alacağınız hindinin 3 kilodan daha az olmaması. Erkek hindi tercih etmek, daha kilolu olduklarından iyi bir seçim olacaktır. Hindi derisinin çok açık renkli olmamasına ve etinin diri gözükmesine dikkat ederek, leziz bir hindi pişirmenin ilk adımlarını atabilirsiniz. Çok küçük bir porsiyon hindi etli yemek yapacaksanız; kasap ve marketlerde et reyonunda parça halinde satılan hindi butlarını tercih edebilirsiniz. Bu tür parçalar ortalama 2 kişi için oldukça yeterli olacaktır. Eh bir de hindi etinin yer aldığı sofrada salata ve mezeleri de düşününce, leziz bir öğün sizi bekliyor olacak.



PİŞİRME ÖNCESİ HAZIRLIK AŞAMALARI

Hindinizi seçtiniz, satın aldınız ve eve getirdiniz. Elbette direkt fırına atmadan önce onunla biraz zaman geçirmeniz gerekecek.

Tıpkı diğer et türlerine uygulandığı gibi hindi etine de marinasyon işlemi şart. Bu kısmı ne kadar çok uzatır, ne kadar çok detaylandırırsanız sonuç kısmı da o denli leziz olacaktır.

Marine etmek için kullanacağınız sosu hazır temin edebileceğiniz gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Marine sosunuzda limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, kekik, karabiber, defne yaprağı gibi temel malzemeleri kullanırken, damak zevkinize uyacak baharatları da ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz.

Hindinizi, hazırladığınız sos ile kapladıktan sonra bir müddet bekletmeniz gerekiyor.

Bu bekletme süresi ne kadar uzarsa, sosun ete iyice işlemesi yani lezzetli olması da o kadar çok olacak.

Eğer süreniz kısıtlıysa birkaç saat ama eğer süre sıkıntınız yoksa bir gün bekletmenizi öneririz.

Hindi etini soslu şekilde dinlendirdiğinizde etin tadını daha leziz alabilirsiniz. Ancak dışının ve içinin yumuşacık pişmesi için bir süre marine etmek şart olacaktır.







GRAVY SOS



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

150-200 ml. et suyu

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı krema

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Tereyağını eritip unu kavurarak başlıyoruz. Açık kahveregi bir renk alınca, et suyunu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırarak pişiriyoruz.



YILBAŞI HİNDİSİ



MALZEMELER

SALAMURA İŞLEMİ İÇİN:

2 lt. su

1.5 çay bardağı tuz

8 yemek kaşığı esmer şeker

2 adet limon

2 adet mandalina

8 diş sarımsak

2 adet chilli biberi

2 adet çubuk tarçın

3 dal taze biberiye

2 adet defne yaprağı

PİŞİRMEK İÇİN:

200 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet limon kabuğu rendesi

2 adet limonun suyu

6 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

DOLDURMAK İÇİN:

Ortadan ikiye bölünmüş kuru soğan

Limon

Defne yaprağı

YAPILIŞI: Kaynayan suyun içine tuz, şeker, limon kabuğu rendesi ile limonun suyu, mandalina kabuğu rendesi ile suyunu ve diğer tüm malzemeyi ekliyoruz. Kaynattıktan sonra soğutuyoruz. Salamura sosunu bir kovaya döküp, temizlenmiş bütün hindiyi içine daldırıyoruz. 24 saat bekledikten sonra yıkıyoruz ve pişirmeye hazır hale getiriyoruz. Temizlenmiş hindinin içini kuru soğan, limon ve bir adet defne yaprağı ile dolduruyoruz. Pişirmek içinse tereyağını çeşnilendirip, hindi eti ile derisi arasındaki katmana masaj yaparak her tarafına gelecek şekilde iyice yayıyoruz. Diğer yandan pişerken derisinin yanmaması için, tereyağını çeşnilendirdiğimiz karışımdan aynı ölçüde hazırlıyoruz ve eritiyoruz. Bir tane gazlı bezi bu sosa iyice buladıktan sonra hindinin etrafını gazlı bezle örtüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iki saat pişirdikten sonra gazlı bezi çıkartıyoruz ve folyo ile kaplayıp bir saat daha pişiriyoruz. Bu arada yarım saatte bir hindiyi çıkartıp tepside biriken sosu üzerine döküyoruz ve hep yumuşak kalmasını sağlıyoruz.