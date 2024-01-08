İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hem benim hem de en sevdiğim arkadaşımın doğum gününe özel doğum günü pastası yapıyorum. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...



MUZLU ÇİKOLATALI PASTA



MALZEMELER

5 yumurta

1 su bardağı şeker

1. 5 su bardağı un

Yarım çay bardağı su

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilin







KREMASI İÇİN:

2 paket çiğ krema

3 paket 80 gr'lık sütlü çikolata

1 su bardağı soğuk süt

2 paket çikolatalı santi

Muz

YAPILIŞI: Yumurtanın sarısı beyazı ayrılır. Beyazına bir çimdik tuz atılıp kar haline getirilir. Sarısına şeker eklenip rengi açılana kadar çırpılır. Üzerine kalan malzeme eklenip çırpılır. Karışım beyazın üzerine eklenip spatulayla söndürmeden karıştırılır. Kalıba dökülüp 150 derecede pişirilir. Kreması için; krema tencereye dökülüp ısıtılır. Bir kaba çikolatalar parçalanır. Üzerine ısınan krema dökülüp iyice karıştırılır. Soğuyunca süt ve şanti eklenip çırpılır. Krema dolaba konulur. Soğuyan pandispanya bölünür. Krema sürülüp üzerine muz konur. Dışı da kalan kremayla kaplanıp süslenir.



MEYVELİ DOĞUM GÜNÜ PASTASI



MALZEMELER

4 adet yumurta

135 gr. şeker

130 gr. un

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı ılık su

1 paket kabartma tozu

KREMASI İÇİN:

1 litre süt

65 gr. nişasta

70 gr. un

175 gr. şeker

1 adet yumurta

1 adet vanilya

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet toz kremşanti

Yarım su bardağı soğuk süt

KAT ARALARINA KOYMAK İÇİN:

2 su bardağı orman meyvesi

DIŞ KREMASI İÇİN:

1 kutu soğuk süt kreması

1 su bardağı meyve püresi

1.5-2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI: Bir tencereye süt, şeker, yumurta, un, ve nişasta alınarak koyulaşana kadar pişirilir. Ocaktan alınan muhallebinin içine vanilya ve yağ eklenip çırpılır. Soğuması için bir kenarda bekletilir. Pandispanya için yumurtalar, şeker ve vanilya 10 dakika mikserle çırpılır. Ardından yağ ve su eklenip tekrar çırpılır. En son un ve kabartma tozu ilave edilerek çırpılır ve kalıba boşaltılıp 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kontrollü pişirilir. Fırından çıkarılan pandispanyanın üzerine temiz bir bez örtülür ve bütün malzemeler hazır oluncaya kadar dinlendirilir. Pandispanya pişerken üzerinin meyveli sosu hazırlanır. Meyve suyu, nişasta ve şeker koyulaşıp göz göz olunca soğuması için bir kenarda bekletilir. Yarım su bardağı soğuk sütle kremşanti iyice sertleşene kadar çırpılır. Tamamen soğumuş olan muhallebiyle çırpılmış kremşanti birleştirilip mikserle çırpılır ve iç krema hazır hale getirilir. Pandispanya üç eşit parçaya bölünür. İlk kata bolca iç kremadan sürülür ve üzerine meyve dizilir. İkinci pandispanya da kapatılıp üzerine tekrar bol krema ve meyve dizilir. En son kat kapatılır. Ayrı bir yerde çırpılmış soğuk süt kreması ve iç kremadan artan krema birleştirilir. Ve pastanın dışı bu kremayla kaplanır. Kenarları kırık bademle, çiçek ya da meyvelerle süslenir.