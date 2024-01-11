İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Pazı ile neler yapabiliriz?' düşüncesiyle hazırladığım tariflerim var. Bu sezon, sebze ve meyve konusunda oldukça bereketli. Bu mevsim özellikle C vitamini açısından birçok alternatif sunuyor bize. Pazı, sofralarımıza adeta bir hediye gibi düşen şahane bir C ve K vitamini kaynağı. Eğer sizin de benim gibi demir eksikliğiniz varsa, tam mevsiminde pazıyı tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çoğunlukla pazıyı soğan ile kavurur, içine biraz kırmızı kapya biber ilave ederiz, sarımsaklı yoğurtla afiyetle yeriz; öyle değil mi? Yurdumuzun bazı yörelerinde pazıdan çorba yapıldığı gibi, kimimiz de pazının üstüne kırdığımız göz yumurtalardan vazgeçemeyiz. Pazı ayrıca çiğ olarak salatalarda da kullanılınca dokusu ve çıtır lezzetiyle harika oluyor. Bugün sizlere çocukların bayılacağı bir pazılı yumurta tarifi vereceğim. Ardından hem çok besleyici, hem leziz, hem de sofistike görünümü olan pazılı pırasalı börek ve kek yapacağım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...









PAZILI PANCARLI BÖREK



MALZEMELER

3 adet yufka

1 adet yumurta

Süt

Su İÇİ İÇİN:

Yarım demet pazı

Pancar yaprakları

1 adet kuru soğan

3 adet taze soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Beyaz peynir

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Kuru soğanımızı iri iri doğrayıp sıvı yağ eklediğimiz teflon tencereye alıyoruz. Pazı, pancar yaprakları, taze soğanı da ince ince doğruyoruz ve tencereye koyuyoruz. Salçayı da ekleyip renkleri dönene kadar kavuruyoruz. Yufkalarımızı ikiye bölüyoruz. Süt, yumurta ve suyu karıştırıp yufkayı ıslatıyoruz. Geniş kenarına sebzeli harcımızı koyuyoruz ve beyaz peynirimizi serpiyoruz. Rulo şeklinde sarıp tepsiye koyuyoruz ve bu şekilde tepsiyi dolduruyoruz. Kalan sütlü yumurtalı harcı üzerine döküyoruz. 170 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.





PEYNİRLİ PAZILI TUZLU KEK



MALZEMELER

1 demet pazı

2 adet yumurta

1 adet soğan

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Nane

Kabartma tozu

2 su bardağı un

YAPILIŞI: İnce doğradığımız soğanı, yumurta ve yoğurt ile beraberce çırpıyoruz. Sıvı yağ ve baharatları ilave edip kabartma tozu ile unu da ekleyip kek kıvamında bir hamur elde ediyoruz. İncecik doğradığımız pazı yapraklarını hamura katıp iyice karıştırıyoruz. Yağlanan fırın kabına boşaltıp 180 derecede kızarana dek pişiriyoruz.



PAZILI GÖZ YUMURTA



MALZEMELER

2 adet yumurta

10 büyük pazı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Beşer dal maydanoz ve dereotu

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI: Pazı yapraklarını yıkadıktan sonra 2 santimetre kalınlığında kesiyoruz. Tavada ısıtılmış zeytinyağına atıp iki dakika kavuruyoruz. Sonra yumurtaları kırıyoruz ve tuzu atıp karıştırıyoruz. Karabiberle servis ediyoruz.