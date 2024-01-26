Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kış aylarının gelmesiyle manav tezgahlarında kendini gösteren, annelerin rüyası, çocukların ise kabusu kerevizin her nedense makus bir talihi var. Seveni çok azdır şifa kaynağı kerevizin. Halbuki kerevizin; kendine has otantik tadı ve kokusuyla, sapından köküne, hatta yapraklarına kadar her yeri değerlendirilebilen, A ve K vitamini deposu, kalorisi aşırı düşük olduğu için zayıflamaya yardımcı, yan etkisi olmayan nadide antioksidanlardan biri olduğunu biliyor muyuz?
KEREVİZ LAZANYA
MALZEMELER
2 adet orta boy kereviz
Yarım limon suyu
PANELEMEK İÇİN:
2 adet yumurta
1 kase galeta unu
1 kase un
SOSU İÇİN:
1 küçük kutu domates püresi
3 diş sarımsak
20 gr. (1 paket) taze fesleğen
Tuz n Karabiber
1 kase rendelenmiş mozarella
YAPILIŞI: Kerevizleri soyuyoruz ve yarım limon suyuyla beraber haşlıyoruz. Diri kalacak şekilde haşlama suyundan çıkartıp halka halka kesip kuruluyoruz. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayıp kızartıyoruz. Sos malzemelerini bir araya getirip pişiriyoruz. Kızarttığımız kerevizleri, aralarına rendelenmiş mozarella ve domates sos koyarak kat kat diziyoruz ve mikrodalga fırında iki dakika ısıtıyoruz. Peynirler eriyince servise hazır demektir.
KEREVİZ KIZARTMASI
MALZEMELER
1 adet büyük boy kereviz
1 yemek kaşığı karışık baharat ya da sebze çeşnisi
1 çay kaşığı zerdeçal
Zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI: Kerevizi soyup parmak patates şeklinde doğruyoruz. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz ve tüm malzemeyi harmanlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.
FIRINDA KIYMALI ÇITIR KEREVİZ
MALZEMELER
1 adet büyük boy kereviz
BOLONEZ SOS İÇİN:
200 gr. kıyma
1 adet küçük soğan
2 diş sarımsak
1 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı biber salçası
100 ml. krema
1 adet kereviz sapı
1 adet havuç
1 adet domates
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Pul biber
BEŞAMEL İÇİN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
ARALARINA SERPMEK İÇİN:
1 kase rendelenmiş mozarella peyniri
ÜZERİ İÇİN:
2 yemek kaşığı toz parmesan
1 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
YAPILIŞI: Kerevizi diri kalacak şekilde haşlıyoruz ve ince ince halka şeklinde kesiyoruz. Bolonez için; rendelenmiş soğan, sarımsak, havuç, minik doğranmış biberi hep beraber kavuruyoruz. Kıyma ilave ediyoruz. Ardından rende domates ilave edip lezzetlendiriyoruz. Pişince krema ilave edip kremayı iyice çekmesini sağlıyoruz. Baharatlarla lezzetlendiriyoruz. Beşamel için; yağları eritip unu kavuruyoruz ve sütü azar azar ilave ediyoruz. Koyu kıvam istemiyoruz, hafif akışkan olacak şekilde pişiriyoruz. Fırın kabına en alta incecik beşamel sos sürüyoruz, üzerine kerevizleri diziyoruz. Tekrar beşamel sos sürüyoruz ve bolonez sostan bir miktar döküyoruz. Rendelenmiş mozarella serpip tekrar kerevizleri dizerek devam ediyoruz. Üst kata kerevizleri diziyoruz ve üzerine parmesan peyniri ile ekmek kırıntısını karıştırıp döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.