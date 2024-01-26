Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kış aylarının gelmesiyle manav tezgahlarında kendini gösteren, annelerin rüyası, çocukların ise kabusu kerevizin her nedense makus bir talihi var. Seveni çok azdır şifa kaynağı kerevizin. Halbuki kerevizin; kendine has otantik tadı ve kokusuyla, sapından köküne, hatta yapraklarına kadar her yeri değerlendirilebilen, A ve K vitamini deposu, kalorisi aşırı düşük olduğu için zayıflamaya yardımcı, yan etkisi olmayan nadide antioksidanlardan biri olduğunu biliyor muyuz?







KEREVİZ LAZANYA

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

Yarım limon suyu

PANELEMEK İÇİN:

2 adet yumurta

1 kase galeta unu

1 kase un

SOSU İÇİN:

1 küçük kutu domates püresi

3 diş sarımsak

20 gr. (1 paket) taze fesleğen

Tuz n Karabiber

1 kase rendelenmiş mozarella

YAPILIŞI: Kerevizleri soyuyoruz ve yarım limon suyuyla beraber haşlıyoruz. Diri kalacak şekilde haşlama suyundan çıkartıp halka halka kesip kuruluyoruz. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayıp kızartıyoruz. Sos malzemelerini bir araya getirip pişiriyoruz. Kızarttığımız kerevizleri, aralarına rendelenmiş mozarella ve domates sos koyarak kat kat diziyoruz ve mikrodalga fırında iki dakika ısıtıyoruz. Peynirler eriyince servise hazır demektir.







KEREVİZ KIZARTMASI

MALZEMELER

1 adet büyük boy kereviz

1 yemek kaşığı karışık baharat ya da sebze çeşnisi

1 çay kaşığı zerdeçal

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kerevizi soyup parmak patates şeklinde doğruyoruz. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz ve tüm malzemeyi harmanlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.







FIRINDA KIYMALI ÇITIR KEREVİZ

MALZEMELER

1 adet büyük boy kereviz

BOLONEZ SOS İÇİN:

200 gr. kıyma

1 adet küçük soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı biber salçası

100 ml. krema

1 adet kereviz sapı

1 adet havuç

1 adet domates

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

BEŞAMEL İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

ARALARINA SERPMEK İÇİN:

1 kase rendelenmiş mozarella peyniri

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı toz parmesan

1 yemek kaşığı ekmek kırıntısı

YAPILIŞI: Kerevizi diri kalacak şekilde haşlıyoruz ve ince ince halka şeklinde kesiyoruz. Bolonez için; rendelenmiş soğan, sarımsak, havuç, minik doğranmış biberi hep beraber kavuruyoruz. Kıyma ilave ediyoruz. Ardından rende domates ilave edip lezzetlendiriyoruz. Pişince krema ilave edip kremayı iyice çekmesini sağlıyoruz. Baharatlarla lezzetlendiriyoruz. Beşamel için; yağları eritip unu kavuruyoruz ve sütü azar azar ilave ediyoruz. Koyu kıvam istemiyoruz, hafif akışkan olacak şekilde pişiriyoruz. Fırın kabına en alta incecik beşamel sos sürüyoruz, üzerine kerevizleri diziyoruz. Tekrar beşamel sos sürüyoruz ve bolonez sostan bir miktar döküyoruz. Rendelenmiş mozarella serpip tekrar kerevizleri dizerek devam ediyoruz. Üst kata kerevizleri diziyoruz ve üzerine parmesan peyniri ile ekmek kırıntısını karıştırıp döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

