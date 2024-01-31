Akşam yemeğine misafir bekliyorsanız sizin için hem pratik hem de havalı bir menü hazırladım. Birbirleriyle yarışan lezzetlerden oluşan bu menü, adeta görsel bir şov...
ZERDEÇAL SOSLU TAVUK
MALZEMELER
4 dilim tavuk bonfile
MARİNE İÇİN:
Sızma zeytinyağı
2 diş sarımsak
3-4 dal taze kekik
Karabiber
SOS İÇİN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1–2 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı zerdeçal
2 adet havuç
500 gr mantar
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Taze kekik
YAPILIŞI: Marine malzemelerini hazırlıyoruz, bonfileleri 20 dakika marine ediyoruz. Sos için; havuç ve mantarı doğruyoruz, yüksek ateşte soteliyoruz. Ayrı bir tavada tereyağı ve unu kavuruyoruz, sütü ilave ediyoruz. Baharatları ve sotelediğimiz havuç ve mantarları ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz tavuk dilimlerini yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz, üzerine sos dökerek servis ediyoruz.
ISPANAK SALATASI
MALZEMELER
KROKAN İÇİN:
1 su bardağı ceviz
Yarım su bardağı toz şeker
SALATA İÇİN:
1 paket baby ıspanak
Yarım kase kurutulmuş domates
100 gr tulum peyniri
SOS İÇİN:
1 kahve fincanı balsamik sirke
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 yemek kaşığı soya sosu
YAPILIŞI: Önce krokanı hazırlıyoruz. Cevizleri ikiye kırıyoruz. Bir teflon tavada şekeri eritiyoruz. İyice erimiş fokurdayan karamelin içine cevizleri atıp birlikte biraz kavuruyoruz. Sıcakken kaşık yardımı ile yağlı kağıdın üzerine döküyoruz ve donmalarını bekliyoruz. Salatayı servis ederken, ıspanakların üzerine kurutulmuş domates ve ceviz krokanlarını paylaştırıyoruz. Sosunu döküp tulum peyniri ile servis ediyoruz.
İRMİKLİ MUHALLEBİ
MALZEMELER
5 su bardağı süt
1 su bardağı + 1 yemek kaşığı irmik
8 yemek kaşığı şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
1 fiske tuz
1 paket vanilin
YAPILIŞI: İrmik ve sütü tencereye alıp iyice karıştırıyoruz. Şekeri ekleyip, orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. 1 fiske tuz atıyoruz. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Koyulaşmaya başlayınca tereyağını ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Göz göz olunca muhallebi pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp, vanilini ekleyip servis ediyoruz.