Akşam yemeğine misafir bekliyorsanız sizin için hem pratik hem de havalı bir menü hazırladım. Birbirleriyle yarışan lezzetlerden oluşan bu menü, adeta görsel bir şov...



ZERDEÇAL SOSLU TAVUK



MALZEMELER

4 dilim tavuk bonfile

MARİNE İÇİN:

Sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik

Karabiber







SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1–2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 adet havuç

500 gr mantar

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik

YAPILIŞI: Marine malzemelerini hazırlıyoruz, bonfileleri 20 dakika marine ediyoruz. Sos için; havuç ve mantarı doğruyoruz, yüksek ateşte soteliyoruz. Ayrı bir tavada tereyağı ve unu kavuruyoruz, sütü ilave ediyoruz. Baharatları ve sotelediğimiz havuç ve mantarları ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz tavuk dilimlerini yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz, üzerine sos dökerek servis ediyoruz.



ISPANAK SALATASI



MALZEMELER

KROKAN İÇİN:

1 su bardağı ceviz

Yarım su bardağı toz şeker

SALATA İÇİN:

1 paket baby ıspanak

Yarım kase kurutulmuş domates

100 gr tulum peyniri

SOS İÇİN:

1 kahve fincanı balsamik sirke

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sosu



YAPILIŞI: Önce krokanı hazırlıyoruz. Cevizleri ikiye kırıyoruz. Bir teflon tavada şekeri eritiyoruz. İyice erimiş fokurdayan karamelin içine cevizleri atıp birlikte biraz kavuruyoruz. Sıcakken kaşık yardımı ile yağlı kağıdın üzerine döküyoruz ve donmalarını bekliyoruz. Salatayı servis ederken, ıspanakların üzerine kurutulmuş domates ve ceviz krokanlarını paylaştırıyoruz. Sosunu döküp tulum peyniri ile servis ediyoruz.



İRMİKLİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 su bardağı + 1 yemek kaşığı irmik

8 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 fiske tuz

1 paket vanilin

YAPILIŞI: İrmik ve sütü tencereye alıp iyice karıştırıyoruz. Şekeri ekleyip, orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. 1 fiske tuz atıyoruz. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Koyulaşmaya başlayınca tereyağını ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Göz göz olunca muhallebi pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp, vanilini ekleyip servis ediyoruz.