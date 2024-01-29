Akşama ne pişirsem diye düşünenlere şahane bir menü önerisi ile geldim.



AKORDİYON PATATES



MALZEMELER

5-6 adet taze patates

2-3 sap taze kekik

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım baş sarımsak

1-2 dal biberiye

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Taze yeşillikler







YAPILIŞI: Yıkayıp kuruladığımız patatesleri bıçak yardımıyla eşit aralıklarla dilimliyoruz. Dilimlerinin kopmamasına özen gösteriyoruz. Ardından fırın kabına diziyoruz. Kabın içine taze kekikleri, ikiye böldüğümüz sarımsakları ve biberiye dalını ilave ediyoruz. Fırına vermeden üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz, tuz ve karabiber serperek lezzetlendiriyoruz. Patatesleri 185 derecede önceden ısıttığımız fırında 40 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkan patateslere tereyağı ilave ediyoruz. Fırının ızgarasını açarak patatesleri 10 dakika daha pişiriyoruz. Tereyağını kaşık yardımıyla patateslerin üzerine gezdiriyoruz ve doğradığımız taze yeşilliklerle servis ediyoruz.



KIŞ ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet küçük brokoli

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir tutam dereotu

TERBİYESİ İÇİN:

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve un

YAPILIŞI: Bütün sebzeleri temizleyip yıkıyoruz. İrice doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine sekiz-dokuz su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blender'dan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ilave ediyoruz. Limon ile servis ediyoruz.



ANNE KÖFTESİ



MALZEMELER

500 gr. dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı galeta unu veya ekmek içi

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

1'er çay kaşığı kırmızı toz biber ve pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı köfte baharatı

Tuz

YAPILIŞI: Derin bir kabın içine soğanı rendeliyoruz. Üzerine yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş sarımsak, baharatlar, tuz, ekmek içi veya galeta unu ekleyip yoğuruyoruz. Pürüzsüz hale gelince köftemizi yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle sekil verip yapışmaz bir tavada kızartıyoruz ya da yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.