Dünyadaki en eski tahıllardan biri olan pirinç, yaklaşık 5 bin yıldır milyarlarca insanın karnını doyurmasına yardımcı olan temel gıda maddelerinden biridir. Tüm Güneydoğu ve Doğu Asya da dahil olmak üzere dünya nüfusunun kabaca yarısı, temel gıda olarak tamamen pirince bağımlıdır. Birçok pirinç türü bulunsa da en yaygını ve kullanılanı beyaz pirinçtir. Üreticiler, pirinç unu, pirinç şurubu, pirinç kepeği yağı ve pirinç sütü gibi birçok ürünü pirinçten yaparlar.



DOYURUCULUĞU YÜKSEK

Pirinç bitkisinin besin kaynağı olma süreci tam olarak bilinmese de birçok tarihçiye göre pirincin yetiştirilmesi M.Ö. 5 bin yılına kadar dayanır. Hindistan'da kazı yapan arkeologlar, MÖ 4530'a tarihlenebilecek pirinç keşfetmişlerdir. Pirinçle ilgili bilinen ilk söz Çin İmparatoru Shen Nung'a aittir. Halkı için pirincin öneminden bahseden Nung, tahılı onurlandırmak için ekim zamanında imparatorun ilk tohumları saçtığı yıllık pirinç törenleri düzenlemiştir.







Pirinç, Asya'da ortaya çıkmış bir lezzettir. Daha sonra Avrupa ile ticari ağın genişlemesi ile birlikte tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştır. İngiltere gibi bazı ülkeler pirinç tohumu alıp bu besin ögesini ülkelerinde yetiştirmeye çalışmışsa da başarılı olamamıştır.

Pirinç binlerce yıldır milyarlarca insanın karnını doyurmasını sağlayan temel besinlerden birisidir. Günümüzde dünya mutfağında neredeyse her ülkede kullanılan pirinç, gerek ana yemeklerde gerek salatalarda, gerekse tatlılarda kullanılan ve doyuruculuğu yüksek bir gıdadır.

Pirinç birçok insan için yalnızca bir besin ögesini değil, aynı zamanda bir kültürü ve geleneği de temsil etmektedir. Bu nedenle birçok toplumda pirince farklı bir anlam yüklenmiştir.



FAYDALARI NEDİR?

Pirincin doğru porsiyonlarda tüketiminin bazı faydaları bulunmaktadır.

Tam tahıl olan kahverengi pirinç, kan kolesterol seviyelerini iyileştirir ve kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve obezite riskini azaltır. Kahverengi pirinç, mineraller, antioksidanlar, lignanlar ve diyet lifi gibi birkaç bileşen içerir.

Beyaz pirinç, zayıf bir antioksidan ve diğer bitki bileşikleri kaynağıdır. Mor pirinç gibi kırmızı taneli çeşitler dahil olmak üzere pigmentli pirinç, antioksidanlar açısından zengindir.

Pirinç, lösin açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bir aminoasit olan lösin, kan şekerini düzenleyerek enerji üretimini destekler.







NASIL ÜRETİLİR?

İlk aşama olarak pirinç tohumları hazırlanmış yataklara ekilir ve fideler 25 ila 50 günlük olduklarında, seviyelerle çevrili ve 5 ila 10 cm suya batırılmış bir yapay tarlaya veya çeltik tarlasına nakledilirler. Pirinç suyu çok seven bir tahıl olduğu için büyüme aşamasının tamamını su içinde geçirmelidir.

Engebeli alanlarda çeltik tarlalarını çeşitli yüksekliklerde su altında tutmak için pirinç çiftlikleri genellikle teraslarla desteklenir. Başarılı pirinç üretimi, barajların ve su çarklarının inşası dahil olmak üzere yeterli sulamaya ve toprağın kalitesine bağlıdır. Pirinç için önemli olan şeylerden biri de uzun süre güneşe maruz bırakmaktır. Pirinç verimleri, hektar başına 700 ila 4 bin kilogram arasında önemli ölçüde değişmektedir. Büyüme mevsiminin büyük bölümünde tarlaların birkaç metre derinliğe kadar sulanması anlamına gelen yeterli sulama, verimli arazi kullanımı için temel bir gerekliliktir.







TAM ÖLÇÜLÜ PİRİNÇ PİLAVI

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı şehriye

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet tavuk yada et bulyon

1 çay kaşığı dolusu tuz (Kontrol edilerek biraz daha eklenebilir)

1-2 damla limon suyu

YAPILIŞI: Pirinçler üzerini örtesiye kadar su ve bir miktar tuz ile bir kaba koyulur, 10-15 dakika bekletilir. Tencereye şehriye ve sıvı yağ koyulur. Şehriyeler kavrulur. Nnişastası çıkan pirinçler süzgece alınır ve yıkanır. Kavrulan şehriyelerin üzerine yıkadığımız pirinçler eklenir. Bu aşamada tereyağı da ilave edilerek kısık ateşte 3-5 dakika kavrulur. Tuz, bulyon, sıcak su ve birkaç damla limon suyu (pirinçlerin daha beyaz olması için) kavrulan pirince eklenip birkaç dakika yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte kapağı açılmadan pişirilir. En az 15-20 dakika dinlendirilip servis edilir.